PAMI mantiene durante 2026 un paquete de cinco prestaciones esenciales totalmente gratuitas, destinadas a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados. A pesar de su alcance nacional y su impacto económico, muchos afiliados aún desconocen que estos productos pueden solicitarse sin costo y mediante trámites simples, ya sea por vía digital o presencial.

Los 5 servicios poco conocidos que PAMI ofrece gratis: cómo solicitarlos

1. Colchón antiescaras

Diseñado para personas con movilidad reducida o que pasan largas horas en cama, este insumo ayuda a prevenir úlceras por presión y mejora el descanso. Se solicita con Orden Médica Electrónica (OME), aunque también se acepta DNI, orden médica manual y resumen de historia clínica si no se cuenta con OME.

2. Inodoro portátil

Pensado para evitar desplazamientos riesgosos dentro del hogar, es ideal para afiliados con movilidad limitada. Su uso reduce el riesgo de caídas y facilita la higiene diaria. También requiere OME o documentación médica equivalente.

3. Trapecio para cama

Este dispositivo se instala sobre la cama y permite que el afiliado pueda incorporarse o cambiar de posición sin ayuda permanente. Es especialmente útil en rehabilitaciones y tratamientos prolongados.

4. Anteojos recetados

PAMI cubre el 100% del costo del armazón y los cristales. El afiliado puede elegir entre lentes para visión cercana, lejana o bifocales, con receta oftalmológica vigente. Es uno de los beneficios más valorados por los jubilados.

5. Pañales y apósitos

A través del programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), PAMI entrega pañales y otros insumos de higiene con renovación periódica según diagnóstico médico. La provisión es mensual y puede incluir entrega a domicilio.

Cómo solicitarlos

Los trámites pueden ser gestionados por el afiliado, un familiar o un apoderado con documentación vigente. Las vías habilitadas incluyen:

Portal web y app Mi PAMI

Línea telefónica 138

Agencias PAMI con turno previo

En todos los casos, PAMI recuerda que no existen copagos ni cargos adicionales para recibir estos insumos.

Mi PAMI: así funciona la app gratuita que permite a los jubilados gestionar trámites sin salir de casa

La herramienta digital Mi PAMI se convirtió en un recurso clave para realizar trámites sin necesidad de acudir a una agencia. Disponible en Android y iOS, permite gestionar gran parte de las prestaciones desde el hogar, agilizando tiempos y evitando filas.

Solicitar turnos

Cambiar médico de cabecera

Consultar recetas electrónicas

Iniciar pedidos de insumos

Hacer seguimiento de trámites en curso

El registro requiere validar identidad, tras lo cual se habilitan todas las funciones disponibles para afiliados.

En síntesis, estos cinco beneficios gratuitos —muchas veces desconocidos— representan un alivio significativo para las economías de los jubilados, especialmente en insumos vinculados a movilidad, higiene y salud visual. Con la incorporación de la plataforma Mi PAMI, acceder a ellos es más simple que nunca.