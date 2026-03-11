El servicio del tren Mitre se restablece por completo a partir de este jueves 12 de marzo. Foto: argentina.gob.ar

Los servicios ferroviarios de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre volverán a llegar a Estación Retiro a partir de este jueves 12 de marzo, según informó Trenes Argentinos, luego de que finalizaran con resultados satisfactorios las pruebas operativas del nuevo sistema de señalización en el ingreso a la terminal.

De acuerdo con la empresa, los ensayos técnicos se realizaron en menos tiempo del previsto y permitieron verificar el correcto funcionamiento del equipamiento. Las pruebas se llevaron a cabo con formaciones sin pasajeros para comprobar las condiciones de seguridad y garantizar la circulación normal de los trenes.

La renovación del señalamiento fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y se enmarca dentro del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria. Se trata de una intervención considerada clave para mejorar las condiciones de seguridad operativa en uno de los accesos ferroviarios más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entre los trabajos realizados se incluyó: el reemplazo de 120 kilómetros de cables, la instalación de nuevas señales y semáforos y la migración del antiguo sistema de señalamiento (con más de 100 años de antigüedad) a una tecnología actualizada.

Para concretar esta modernización fue necesario desconectar el sistema previo y vincularlo con el nuevo equipamiento, un proceso durante el cual no fue posible la circulación de trenes hacia la terminal.

Renovación de vías en el ramal Tigre

Además, durante el período en que el servicio estuvo afectado, desde el pasado 10 de enero, se avanzó con la renovación de 7,7 kilómetros de vías en el ramal Tigre. Con estas tareas, el tramo comprendido entre Empalme Maldonado y Tigre acumula 29 kilómetros de vías nuevas, junto con la adecuación de 13 cuadros de estación, la renovación de 16 pasos a nivel y la intervención en 12 puentes.

Según indicaron desde la empresa, los trabajos de renovación de vías en el ramal Tigre continuarán durante la noche para reducir el impacto en el servicio. Una vez finalizadas las obras, se estima que el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en aproximadamente 10 minutos hacia mitad de año y en otros 7 minutos adicionales para fines de 2026.