Buenos Aires tuvo una moderna red de trolebuses eléctricos Foto: X @NuevosBAires

Silenciosos, limpios y conectados por dos hilos en el cielo porteño, los trolebuses llegaron para reemplazar tranvías, unir barrios estratégicos y prometer una ciudad menos contaminada. Duraron apenas 18 años, pero dejaron huella: recorridos que todavía hoy se parecen a varias líneas de colectivo y un “qué trole tomar” que quedó en el habla popular.

Buenos Aires y una apuesta eléctrica que parecía del siglo XXI

El trolebús no era tranvía (no iba sobre rieles) ni colectivo (no quemaba combustible): era un ómnibus eléctrico sin batería, alimentado de forma continua por una línea aérea de dos cables. Esa tecnología, que hoy se mira con nostalgia “verde”, en Buenos Aires se implementó como política de transporte en plena posguerra.

Silenciosos, limpios y conectados por dos hilos en el cielo porteño Foto: X @NuevosBAires

Para entender por qué la Ciudad se animó, hay que retroceder un poco: el transporte urbano porteño venía de décadas de expansión y reorganización. En 1936, la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires fue creada por ley para coordinar tranvías, ómnibus, subtes, trenes y también trolleybuses, buscando evitar superposiciones y planificar nuevos servicios cuando hiciera falta. La idea de “sistema integrado” no es nueva: Buenos Aires ya la discutía hace casi 90 años.

El debut: una línea “A” que unía Plaza Italia con Puente Saavedra

El estreno oficial fue el 4 de junio de 1948, cuando se habilitó la primera línea, llamada “A”, entre Plaza Italia y Puente Saavedra. Antes hubo prueba técnica: el 30 de enero de 1948 un coche circuló entre estación Centenario y Plaza Italia, como anticipo de una red que se proyectaba en grande. La lógica era clara: trazar recorridos rectos, eficientes, y con mantenimiento simplificado para el cableado.

La flota inicial también fue una señal de época: los primeros troles llegaron desde Estados Unidos, y parte de las unidades se ensamblaron localmente en talleres vinculados a SIAM Di Tella, un nombre que en la Argentina de mediados del siglo XX era sinónimo de industria y modernización. En el plan original se hablaba de 130 vehículos, con una porción en servicio y otra en reserva, como si se estuviera lanzando una “red premium” de movilidad urbana.

¿Qué tenía de “moderna” esa red? Silencio, electricidad y maniobra

En términos técnicos, el trolebús porteño era una rareza avanzada: recibía energía por dos cables (positivo y negativo) con corriente continua, citada en fuentes históricas como del orden de 550 voltios, podía desplazarse varios metros a cada lado del eje del tendido, esquivando obstáculos sin perder conexión. Era, literalmente, una solución eléctrica “flexible” antes de que existieran los buses a batería.

Duraron solo 18 años, entre 1948 y 1966 Foto: X @NuevosBAires

Y había otra promesa que hoy vuelve al centro del debate urbano: menos ruido y menos contaminación local. En un contexto donde el tranvía todavía convivía con nuevos formatos, los trolebuses funcionaron como red alternativa y, en algunos tramos, reemplazo de servicios tranviarios. Esa convivencia explica por qué, durante algunos años, Buenos Aires tuvo dos maneras distintas de viajar con electricidad: una sobre rieles y otra “colgada” del cielo.

De letras a números: el “300” que marcó una época

El sistema creció rápido. En 1951 ya se mencionan decenas de unidades en circulación y un parque móvil que rondaba el centenar. En 1952 llegó un punto de inflexión administrativo: al reorganizarse la operación, se pasó de letras a numeración y la “A” se convirtió en 301, mientras aparecían 302, 303 y 304 para las primeras cuatro trazas. Desde allí, la lógica de los trolebuses quedó asociada a la serie 300.

En paralelo, entró material rodante europeo: se cita el arribo de trolebuses Mercedes-Benz (con especificaciones como longitud y cantidad de asientos en registros históricos) y también la incorporación de marcas alemanas en distintos momentos. Y la red llegó a contar con alrededor de 25 líneas, numeradas del 301 al 325, que atravesaban zonas estratégicas de la Ciudad.

¿Por qué desaparecieron? El declive que empezó en 1962

Si la historia fuera lineal, Buenos Aires hoy tendría una red eléctrica de superficie comparable a la de varias ciudades europeas. Pero el declive empezó a notarse hacia 1962, cuando comenzaron a suprimirse líneas de manera progresiva. La explicación suele mezclar factores: costos de infraestructura (cables, subestaciones), complejidad operativa, mantenimiento, cambios de política pública y el avance del transporte automotor a combustión. Para 1966, el trolebús ya había desaparecido de la Ciudad, cerrando un ciclo de unos 18 años.

Los trolebuses llegaron para reemplazar tranvías Foto: X @NuevosBAires

Lo fascinante es que el final no borró el mapa: muchos recorridos se “mudaron” al esquema de colectivos, y hasta hoy hay líneas cuya genealogía se rastrea en aquellas trazas rectas, pensadas para que el tendido aéreo fuera más simple. Un caso emblemático: la historia de la actual línea 152 está íntimamente ligada a aquellos primeros recorridos trolebuseros (301–303) que fueron reconfigurándose con el tiempo.

La huella que sigue: memoria, patrimonio y un viaje al pasado que todavía se puede hacer

Aunque la red de trolebuses ya no existe en Buenos Aires, la ciudad conserva —gracias a asociaciones y a la cultura ferroviaria/eléctrica— un vínculo fuerte con su pasado sobre ruedas. El Tranvía Histórico de Caballito, por ejemplo, funciona como un museo viviente que devuelve al presente la experiencia de viajar con patrimonio urbano, con un circuito corto y gratuito que revive la época dorada del transporte eléctrico. Si el trolebús fue “lo moderno” de 1948, el tranvía histórico es hoy una máquina del tiempo que ayuda a entender por qué lo eléctrico nunca fue ajeno a la identidad porteña.