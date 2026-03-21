Buscan renombrar calles y estaciones Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a ser escenario de una fuerte discusión pública: una batería de diez proyectos legislativos busca renombrar calles, estaciones de subte y espacios urbanos, con homenajes que abarcan desde figuras de la cultura como Gustavo Cerati, hasta personalidades de la Justicia como Alberto Nisman o Julio César Strassera. Las iniciativas ya están en tratamiento en la Legislatura y prometen reavivar debates históricos, identitarios y políticos.

¿Por qué ahora? El marco legal que ordena los cambios

Todas las propuestas deben ajustarse a la Ley Nº 83, que regula cómo se eligen los nombres del espacio público porteño. Esta norma exige que:

La nueva denominación tenga relación directa con la Ciudad o relevancia nacional o internacional.

Hayan pasado al menos 10 años desde la muerte de la persona homenajeada.

Cada cambio esté justificado en razones institucionales, históricas o culturales, evitando decisiones arbitrarias.

Este marco busca evitar que los nombres respondan simplemente a coyunturas o intereses políticos momentáneos.

Calles de Buenos Aires. Foto: Freepik

Proyectos vinculados a figuras culturales

Entre los homenajes propuestos, algunos apuntan a personalidades de fuerte impacto social:

• Gustavo Cerati

Aunque el proyecto exacto no fue detallado en las fuentes consultadas, su nombre circula entre las iniciativas en tratamiento y forma parte de los debates actuales sobre homenajes a artistas y referentes culturales.

Propuestas ligadas a la Justicia y la memoria

• Alberto Nisman

Fiscal Nisman

El fiscal aparece mencionado dentro del grupo de figuras que inspiran iniciativas de renombramiento, enmarcadas en una serie de homenajes a personalidades vinculadas al ámbito judicial.

• Julio César Strassera

Una iniciativa concreta propone renombrar la estación Uruguay de la línea B como “Uruguay – Julio César Strassera”, en homenaje al fiscal del histórico Juicio a las Juntas de 1985 y su célebre alegato “Nunca Más”.

Homenajes a instituciones educativas

Uno de los proyectos con más consenso propone rebautizar la estación Bolívar (línea E) como “Bolívar – Colegio Nacional de Buenos Aires”, en reconocimiento al rol histórico de esta institución fundada en 1863.

Memoria histórica: la Semana Trágica

Otra iniciativa apunta a sumar el nombre “Mártires de la Semana Trágica” a la estación General Urquiza, recordando la represión obrera de enero de 1919 y su saldo de víctimas. El proyecto también propone agregar elementos visuales alusivos.

Homenajes religiosos: el caso Papa Francisco

La muerte del papa Francisco impulsó un proyecto para renombrar la estación Catedral de la línea D como “Catedral – Papa Francisco”.Jorge Macri envió una propuesta para excepcionar la regla de los 10 años debido al impacto histórico del pontífice.

Este proyecto ya generó fuerte repercusión por el pedido explícito de flexibilizar la ley vigente.

Se remodelan estaciones del subte, y dos de ellas permanecerán cerradas por tres meses. Foto: NA.

¿Por qué tantos cambios?

Especialistas advierten que Buenos Aires está en una ola de homenajes, que en ocasiones genera confusión más que claridad. La proliferación de nombres dobles en estaciones, según análisis de urbanistas, dificulta la legibilidad del sistema de transporte, que debería priorizar referencias urbanas simples y reconocibles.

Al mismo tiempo, las propuestas muestran cómo el espacio público funciona como un escenario simbólico donde se disputa memoria, cultura e identidad.

¿Qué impacto puede tener?

Si se aprueban, estos diez proyectos modificarán la experiencia cotidiana de miles de usuarios y residentes: