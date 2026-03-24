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Por Canal 26
martes, 24 de marzo de 2026, 16:01
Calendario de pagos de ANSES en abril 2026.
Calendario de pagos de ANSES en abril 2026. Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para abril de 2026, mes en el que jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 2,9%, en línea con el último dato del INDEC.

Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total a más de $450.000.

Calendario de pagos de ANSES. Foto: Foto generada con IA

Abril 2026: nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Con el incremento aplicado:

  • Jubilación mínima: $380.319,31
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total a cobrar (mínima): $450.319,31
  • Haber máximo: $2.559.188,81

También se actualizan en el mismo porcentaje:

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  • Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación por Embarazo (AUE)
  • Otras asignaciones familiares

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de cobro en abril 2026

Según terminación de DNI:

  • 0 y 1: viernes 10 de abril
  • 2 y 3: lunes 13 de abril
  • 4 y 5: martes 14 de abril
  • 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Montos PNC con aumento y bono

  • Por invalidez: $336.223,52
  • Por vejez: $336.223,52
  • Madre de 7 hijos: $450.319,31
  • PUAM: $374.255,44

Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima

Fechas de cobro según DNI:

  • 0: viernes 10 de abril
  • 1: lunes 13 de abril
  • 2: martes 14 de abril
  • 3: miércoles 15 de abril
  • 4: jueves 16 de abril
  • 5: viernes 17 de abril
  • 6: lunes 20 de abril
  • 7: martes 21 de abril
  • 8: miércoles 22 de abril
  • 9: jueves 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

Cronograma de pagos:

  • 0 y 1: viernes 24 de abril
  • 2 y 3: lunes 27 de abril
  • 4 y 5: martes 28 de abril
  • 6 y 7: miércoles 29 de abril
  • 8 y 9: jueves 30 de abril

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto y cuándo se cobra

La Asignación Universal por Hijo (AUH) mantiene el esquema habitual:

  • Se cobra el 80% mensual
  • El 20% restante se paga una vez al año con la libreta
  • Montos actualizados:
  • AUH por un hijo: $136.666
  • AUH por dos hijos: $273.332
  • AUH por tres hijos: $318.753

Fechas de cobro (inicio):

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
Pagos de ANSES en abril 2026. Foto: Foto generada con IA

Asignación por Embarazo (AUE): calendario completo

Fechas según DNI:

  • 0: viernes 10 de abril
  • 1: lunes 13 de abril
  • 2: martes 14 de abril
  • 3: miércoles 15 de abril
  • 4: jueves 16 de abril
  • 5: viernes 17 de abril
  • 6: lunes 20 de abril
  • 7: martes 21 de abril
  • 8: miércoles 22 de abril
  • 9: jueves 23 de abril.