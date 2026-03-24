¿Cuándo cobro?: ANSES definió el cronograma de pagos completo de abril para jubilaciones, AUH y otras asignaciones
Para abril rige un aumento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, junto con la continuidad del bono de $70.000 para haberes mínimos, que eleva los ingresos por encima de los $450.000. Todos los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para abril de 2026, mes en el que jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 2,9%, en línea con el último dato del INDEC.
Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total a más de $450.000.
Abril 2026: nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones
Con el incremento aplicado:
- Jubilación mínima: $380.319,31
- Bono extraordinario: $70.000
- Total a cobrar (mínima): $450.319,31
- Haber máximo: $2.559.188,81
También se actualizan en el mismo porcentaje:
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- Pensiones No Contributivas (PNC)
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Otras asignaciones familiares
Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de cobro en abril 2026
Según terminación de DNI:
- 0 y 1: viernes 10 de abril
- 2 y 3: lunes 13 de abril
- 4 y 5: martes 14 de abril
- 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril
Montos PNC con aumento y bono
- Por invalidez: $336.223,52
- Por vejez: $336.223,52
- Madre de 7 hijos: $450.319,31
- PUAM: $374.255,44
Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima
Fechas de cobro según DNI:
- 0: viernes 10 de abril
- 1: lunes 13 de abril
- 2: martes 14 de abril
- 3: miércoles 15 de abril
- 4: jueves 16 de abril
- 5: viernes 17 de abril
- 6: lunes 20 de abril
- 7: martes 21 de abril
- 8: miércoles 22 de abril
- 9: jueves 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
Cronograma de pagos:
- 0 y 1: viernes 24 de abril
- 2 y 3: lunes 27 de abril
- 4 y 5: martes 28 de abril
- 6 y 7: miércoles 29 de abril
- 8 y 9: jueves 30 de abril
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto y cuándo se cobra
La Asignación Universal por Hijo (AUH) mantiene el esquema habitual:
- Se cobra el 80% mensual
- El 20% restante se paga una vez al año con la libreta
- Montos actualizados:
- AUH por un hijo: $136.666
- AUH por dos hijos: $273.332
- AUH por tres hijos: $318.753
Fechas de cobro (inicio):
- DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
Asignación por Embarazo (AUE): calendario completo
Fechas según DNI:
- 0: viernes 10 de abril
- 1: lunes 13 de abril
- 2: martes 14 de abril
- 3: miércoles 15 de abril
- 4: jueves 16 de abril
- 5: viernes 17 de abril
- 6: lunes 20 de abril
- 7: martes 21 de abril
- 8: miércoles 22 de abril
- 9: jueves 23 de abril.
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