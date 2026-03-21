ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados en abril 2026: aumentos, bono y todas las fechas según DNI
ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilados y pensionados, con aumento del 2,9% y bono de $70.000, además de todas las fechas de cobro según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esperado calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones correspondiente a abril de 2026, un mes que llega con aumentos confirmados, continuidad del bono extraordinario y un cronograma que determinará qué día cobrará cada persona según la terminación del DNI.
Además, abril vuelve a actualizar los haberes previsionales con el aumento del 2,9%, determinado por la fórmula de movilidad que toma como referencia el índice de inflación de febrero. Este incremento impacta en jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones del organismo, según lo detallado por ANSES y respaldado también por informes de prensa.
Aumento confirmado para abril: cuánto cobran los jubilados
Con el nuevo ajuste del 2,9%, el haber mínimo queda fijado en:
- Jubilación mínima: $380.319
- Bono extraordinario: $70.000
- Total mínimo a cobrar: $450.319
Este bono se mantiene sin modificaciones y se paga de forma proporcional para quienes superen la mínima, hasta alcanzar el tope de $450.319. También se actualizan montos de PUAM y Pensiones No Contributivas, que reciben el refuerzo en distintos valores.
Calendario completo de pagos para jubilados y pensionados abril 2026
El cronograma mantiene el criterio habitual: los pagos se ordenan según el último dígito del DNI. Los primeros en cobrar serán quienes perciben haberes mínimos, seguidos por los que superan ese monto.
Jubilados y pensionados que COBRAN la mínima
DNI terminados en:
- 0: viernes 10 de abril
- 1: lunes 13 de abril
- 2: martes 14 de abril
- 3: miércoles 15 de abril
- 4: jueves 16 de abril
- 5: viernes 17 de abril
- 6: lunes 20 de abril
- 7: martes 21 de abril
- 8: miércoles 22 de abril
- 9: jueves 23 de abril
Jubilados y pensionados que SUPERAN la mínima
DNI terminados en:
- 0 y 1: viernes 24 de abril
- 2 y 3: lunes 27 de abril
- 4 y 5: martes 28 de abril
- 6 y 7: miércoles 29 de abril
- 8 y 9: jueves 30 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC)
Las PNC son siempre las primeras del mes en pagarse.
DNI terminados en:
- 0 y 1: viernes 10 de abril
- 2 y 3: lunes 13 de abril
- 4 y 5: martes 14 de abril
- 6 y 7: miércoles 15 de abril
- 8 y 9: miércoles 15 de abril
Recordatorio importante de ANSES
El organismo recuerda que:
- No es necesario sacar turno para cobrar.
- El pago se realiza únicamente en la fecha asignada según el DNI.
- Las fechas pueden consultarse en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.
¿Por qué este mes es clave para jubilados y pensionados?
Abril es uno de los meses más esperados porque:
- Vuelve a aplicarse el aumento por movilidad, que busca evitar la pérdida del poder adquisitivo.
- Se mantiene el bono extraordinario de $70.000, fundamental para reforzar ingresos de los sectores más vulnerables.
- Se estabiliza el calendario después de semanas afectadas por feriados nacionales y reprogramaciones.
Con este panorama, millones de beneficiarios finalmente pueden organizar su economía y proyectar los gastos del mes con mayor previsibilidad.
El calendario de pagos de abril 2026 llega con aumentos confirmados, continuidad del bono, y un cronograma ordenado y claro. Para los jubilados, sobre todo aquellos que cobran la mínima, el impacto del refuerzo y el ajuste mensual sigue siendo esencial en un contexto donde la inflación continúa influyendo en el costo de vida.