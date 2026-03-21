ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados en abril 2026:

ANSES Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esperado calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones correspondiente a abril de 2026, un mes que llega con aumentos confirmados, continuidad del bono extraordinario y un cronograma que determinará qué día cobrará cada persona según la terminación del DNI.

Además, abril vuelve a actualizar los haberes previsionales con el aumento del 2,9%, determinado por la fórmula de movilidad que toma como referencia el índice de inflación de febrero. Este incremento impacta en jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y otras prestaciones del organismo, según lo detallado por ANSES y respaldado también por informes de prensa.

Aumento confirmado para abril: cuánto cobran los jubilados

Con el nuevo ajuste del 2,9%, el haber mínimo queda fijado en:

Jubilación mínima: $380.319

Bono extraordinario: $70.000

Total mínimo a cobrar: $450.319

Este bono se mantiene sin modificaciones y se paga de forma proporcional para quienes superen la mínima, hasta alcanzar el tope de $450.319. También se actualizan montos de PUAM y Pensiones No Contributivas, que reciben el refuerzo en distintos valores.

ANSES Foto: Foto generada con IA

Calendario completo de pagos para jubilados y pensionados abril 2026

El cronograma mantiene el criterio habitual: los pagos se ordenan según el último dígito del DNI. Los primeros en cobrar serán quienes perciben haberes mínimos, seguidos por los que superan ese monto.

Jubilados y pensionados que COBRAN la mínima

DNI terminados en:

0: viernes 10 de abril

1: lunes 13 de abril

2: martes 14 de abril

3: miércoles 15 de abril

4: jueves 16 de abril

5: viernes 17 de abril

6: lunes 20 de abril

7: martes 21 de abril

8: miércoles 22 de abril

9: jueves 23 de abril

Jubilados y pensionados que SUPERAN la mínima

DNI terminados en:

0 y 1: viernes 24 de abril

2 y 3: lunes 27 de abril

4 y 5: martes 28 de abril

6 y 7: miércoles 29 de abril

8 y 9: jueves 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC son siempre las primeras del mes en pagarse.

DNI terminados en:

0 y 1: viernes 10 de abril

2 y 3: lunes 13 de abril

4 y 5: martes 14 de abril

6 y 7: miércoles 15 de abril

8 y 9: miércoles 15 de abril

Recordatorio importante de ANSES

El organismo recuerda que:

No es necesario sacar turno para cobrar.

El pago se realiza únicamente en la fecha asignada según el DNI.

Las fechas pueden consultarse en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

ANSES, jubilados. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Por qué este mes es clave para jubilados y pensionados?

Abril es uno de los meses más esperados porque:

Vuelve a aplicarse el aumento por movilidad , que busca evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Se mantiene el bono extraordinario de $70.000, fundamental para reforzar ingresos de los sectores más vulnerables.

Se estabiliza el calendario después de semanas afectadas por feriados nacionales y reprogramaciones.

Con este panorama, millones de beneficiarios finalmente pueden organizar su economía y proyectar los gastos del mes con mayor previsibilidad.

El calendario de pagos de abril 2026 llega con aumentos confirmados, continuidad del bono, y un cronograma ordenado y claro. Para los jubilados, sobre todo aquellos que cobran la mínima, el impacto del refuerzo y el ajuste mensual sigue siendo esencial en un contexto donde la inflación continúa influyendo en el costo de vida.