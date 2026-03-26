Feriados en abril Foto: Foto generada con IA

Abril de 2026 será uno de los meses más esperados del año para quienes buscan descansar, viajar o cortar la rutina laboral. El calendario confirma dos feriados nacionales consecutivos, que darán lugar a uno de los fines de semana largos más extensos del año en la Argentina.

Con fechas que combinan con Semana Santa y una jornada histórica clave, abril se perfila como un mes ideal para planificar escapadas, organizar viajes internos o simplemente disfrutar de un descanso prolongado. A continuación, el detalle completo de los feriados de abril 2026, día por día, y cómo queda configurado el calendario laboral.

Todos los feriados de abril 2026 en Argentina

Durante abril de 2026 habrá dos feriados nacionales oficiales, ambos ubicados estratégicamente para generar un fin de semana XL:

Jueves 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Tipo: feriado nacional inamovible

Qué se conmemora: el homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida en el conflicto del Atlántico Sur

Aplica a: todo el territorio nacional

Este feriado siempre se mantiene en la misma fecha, independientemente del día de la semana en que caiga.

Viernes 3 de abril – Viernes Santo

Tipo: feriado nacional

Motivo: conmemoración religiosa cristiana

Forma parte de: Semana Santa

En 2026, el Viernes Santo cae inmediatamente después del 2 de abril, lo que genera una combinación especialmente favorable para trabajadores y estudiantes.

Feriado, calendario. Foto: Grok AI.

Fin de semana largo XL: cuatro días seguidos de descanso

Gracias a la disposición del calendario, abril de 2026 tendrá un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para planificar escapadas:

Jueves 2 de abril – feriado

Viernes 3 de abril – feriado

Sábado 4 de abril – fin de semana

Domingo 5 de abril – fin de semana (Domingo de Pascua)

Esta seguidilla convierte a abril en uno de los meses más atractivos del año para el turismo interno, con alta demanda en destinos como la Costa Atlántica, las sierras, el norte argentino y escapadas rurales.

¿El Domingo de Pascua es feriado?

No.Aunque el Domingo de Pascua se celebra el 5 de abril de 2026, no es feriado nacional en la Argentina. Sin embargo, al caer dentro del fin de semana largo, completa el descanso extendido sin necesidad de pedir días adicionales.

Calendario laboral de abril 2026: cómo queda organizado el mes

Abril 2026 tendrá:

30 días totales

2 feriados nacionales

1 fin de semana largo XL

Mayoría de semanas laborales completas después de Semana Santa

Esto lo convierte en un mes equilibrado entre descanso y actividad, ideal para reorganizar agendas tras el inicio del año.

¿Conviene pedir días extra en abril?

Para quienes puedan sumar días libres, abril ofrece una excelente oportunidad:

Pidiendo el lunes 6 de abril , se puede extender el descanso a cinco días consecutivos

Ideal para viajes más largos o destinos alejados

Alta ocupación turística prevista

Planificar con anticipación es clave, ya que suele aumentar la demanda de pasajes y alojamientos para esas fechas.

El 23 de febrerohabrá descanso extra Foto: Foto generada con IA

Por qué abril 2026 será uno de los meses más buscados del año

Combina feriados históricos y religiosos

Ofrece un fin de semana largo sin días puente

Se ubica antes de la temporada alta de invierno

Tiene clima favorable para viajar por el país

Abril de 2026 tendrá dos feriados nacionales consecutivos, un fin de semana largo de cuatro días y una oportunidad ideal para descansar o viajar. Con una planificación adecuada, puede convertirse en uno de los momentos más aprovechables del año.