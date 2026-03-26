Comer en el campo en Semana Santa:

Comer en Semana Santa Foto: Foto generada con IA

La Semana Santa es una de las fechas más buscadas para escapadas cortas, y cada año crece una tendencia irresistible: comer en el campo, rodeados de verde, historia y sabores tradicionales. Lejos del ruido urbano, los restaurantes rurales y las pulperías históricas ofrecen menús criollos, recetas familiares y vistas inolvidables, ideales para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Si estás planeando una salida diferente, te presentamos 5 restaurantes de campo en la provincia de Buenos Aires y alrededores, con identidad propia, precios accesibles, platos regionales y entornos que hacen de la experiencia algo completo.

1. Lo de Cacho – Uribelarrea, Buenos Aires

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Ubicación: Uribelarrea, partido de Cañuelas

Distancia desde CABA: 85 km

Este clásico bodegón rural es uno de los más elegidos en Semana Santa. Funciona dentro de una antigua casa de campo y mantiene el espíritu de las viejas pulperías bonaerenses.

Platos destacados:

Asado completo

Picadas artesanales

Pastas caseras

Flan con dulce de leche casero

Precios aproximados:

Menú principal: desde $18.000 por persona

Picada para compartir: $22.000

Ideal para combinar con una caminata por el pueblo y la visita a la estación de tren.

2. El Boliche de Bessonart – La Angelita, San Antonio de Areco

Estancia La Bamba de Areco, en San Antonio de Areco, elegida por Liam Gallagher de Oasis Foto: La Bamba de Areco

Ubicación: La Angelita, San Antonio de Areco

Distancia desde CABA: 130 km

Un restaurante atendido por sus propios dueños, ubicado en una antigua pulpería restaurada. Tiene pocos cubiertos, por lo que se recomienda reservar con anticipación, especialmente en Semana Santa.

Platos destacados:

Cordero al horno de barro

Empanadas de carne cortada a cuchillo

Verduras de huerta propia

Precios aproximados:

Menú fijo de 3 pasos: $20.000 por persona

Bebidas no incluidas

El entorno rural y el ritmo calmo convierten la comida en una experiencia sensorial completa.

3. Don Obayca – Tomás Jofré, Mercedes

Antenor, en Tomás Jofré. Foto: Facebook / Antenor.

Ubicación: Tomás Jofré, partido de Mercedes

Distancia desde CABA: 100 km

Tomás Jofré es sinónimo de turismo gastronómico, y Don Obayca es uno de sus restaurantes más tradicionales. Durante Semana Santa suele ofrecer menús especiales sin carne.

Platos destacados:

Raviolones de verdura

Quesos y fiambres regionales

Pescados y pastas

Precios aproximados:

Menú completo: desde $17.000 por persona

Menú sin carne: desde $15.000

Ideal para almuerzos largos y sobremesas interminables.

4. La Pulpería de Cazón – Cazón, Saladillo

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires | Mejorada con Gemini IA.

Ubicación: Cazón, Saladillo

Distancia desde CABA: 180 km

En pleno “pueblo del millón de árboles”, esta pulpería histórica combina gastronomía simple con un entorno natural excepcional.

Platos destacados:

Pollo al disco

Pastel de papas

Guisos tradicionales

Precios aproximados:

Plato principal: desde $14.000

Menú completo: $16.000

Excelente opción para quienes buscan tranquilidad absoluta y contacto con la naturaleza.

5. El Rancho de Popy – Lobos

Ubicación: Lobos, Buenos Aires

Distancia desde CABA: 100 km

Con vista a espacios abiertos y ambiente familiar, este restaurante de campo es una apuesta segura para Semana Santa.

Platos destacados:

Asado criollo

Pescados de río

Postres caseros

Precios aproximados:

Menú asado: $18.000 por persona

Opciones sin carne: desde $15.500

Muy buscado por grupos grandes y familias con chicos.

¿Por qué elegir comer en el campo en Semana Santa?

Menos multitudes

Sabores auténticos

Paisajes relajantes

Ideal para escapadas de un día

Consejo clave: reservar con anticipación y verificar horarios especiales por Semana Santa.