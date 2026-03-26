Comer en el campo en Semana Santa: 5 restaurantes con historia, platos regionales y paisajes únicos
Escaparse al campo es una de las opciones más buscadas: buena comida, aire libre y tradiciones. Te proponemos 5 restaurantes rurales con historia, platos regionales, paisajes únicos, ubicaciones claras y precios estimados para disfrutar una experiencia distinta cerca de la ciudad.
La Semana Santa es una de las fechas más buscadas para escapadas cortas, y cada año crece una tendencia irresistible: comer en el campo, rodeados de verde, historia y sabores tradicionales. Lejos del ruido urbano, los restaurantes rurales y las pulperías históricas ofrecen menús criollos, recetas familiares y vistas inolvidables, ideales para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.
Si estás planeando una salida diferente, te presentamos 5 restaurantes de campo en la provincia de Buenos Aires y alrededores, con identidad propia, precios accesibles, platos regionales y entornos que hacen de la experiencia algo completo.
1. Lo de Cacho – Uribelarrea, Buenos Aires
Ubicación: Uribelarrea, partido de Cañuelas
Distancia desde CABA: 85 km
Este clásico bodegón rural es uno de los más elegidos en Semana Santa. Funciona dentro de una antigua casa de campo y mantiene el espíritu de las viejas pulperías bonaerenses.
Platos destacados:
- Asado completo
- Picadas artesanales
- Pastas caseras
- Flan con dulce de leche casero
Precios aproximados:
- Menú principal: desde $18.000 por persona
- Picada para compartir: $22.000
Ideal para combinar con una caminata por el pueblo y la visita a la estación de tren.
2. El Boliche de Bessonart – La Angelita, San Antonio de Areco
Ubicación: La Angelita, San Antonio de Areco
Distancia desde CABA: 130 km
Un restaurante atendido por sus propios dueños, ubicado en una antigua pulpería restaurada. Tiene pocos cubiertos, por lo que se recomienda reservar con anticipación, especialmente en Semana Santa.
Platos destacados:
- Cordero al horno de barro
- Empanadas de carne cortada a cuchillo
- Verduras de huerta propia
Precios aproximados:
- Menú fijo de 3 pasos: $20.000 por persona
- Bebidas no incluidas
El entorno rural y el ritmo calmo convierten la comida en una experiencia sensorial completa.
3. Don Obayca – Tomás Jofré, Mercedes
Ubicación: Tomás Jofré, partido de Mercedes
Distancia desde CABA: 100 km
Tomás Jofré es sinónimo de turismo gastronómico, y Don Obayca es uno de sus restaurantes más tradicionales. Durante Semana Santa suele ofrecer menús especiales sin carne.
Platos destacados:
- Raviolones de verdura
- Quesos y fiambres regionales
- Pescados y pastas
Precios aproximados:
- Menú completo: desde $17.000 por persona
- Menú sin carne: desde $15.000
Ideal para almuerzos largos y sobremesas interminables.
4. La Pulpería de Cazón – Cazón, Saladillo
Ubicación: Cazón, Saladillo
Distancia desde CABA: 180 km
En pleno “pueblo del millón de árboles”, esta pulpería histórica combina gastronomía simple con un entorno natural excepcional.
Platos destacados:
- Pollo al disco
- Pastel de papas
- Guisos tradicionales
Precios aproximados:
- Plato principal: desde $14.000
- Menú completo: $16.000
Excelente opción para quienes buscan tranquilidad absoluta y contacto con la naturaleza.
5. El Rancho de Popy – Lobos
Ubicación: Lobos, Buenos Aires
Distancia desde CABA: 100 km
Con vista a espacios abiertos y ambiente familiar, este restaurante de campo es una apuesta segura para Semana Santa.
Platos destacados:
- Asado criollo
- Pescados de río
- Postres caseros
Precios aproximados:
- Menú asado: $18.000 por persona
- Opciones sin carne: desde $15.500
Muy buscado por grupos grandes y familias con chicos.
¿Por qué elegir comer en el campo en Semana Santa?
- Menos multitudes
- Sabores auténticos
- Paisajes relajantes
- Ideal para escapadas de un día
Consejo clave: reservar con anticipación y verificar horarios especiales por Semana Santa.