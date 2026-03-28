Control de tránsito Foto: Foto generada con IA

Con la llegada de Semana Santa, uno de los períodos con mayor movimiento turístico del año, el Gobierno nacional confirmó que se intensificarán los controles vehiculares en rutas, accesos y ciudades clave de todo el país. La medida apunta a reforzar la seguridad vial durante los viajes largos y sancionar de forma directa a quienes circulen sin un elemento obligatorio que muchos conductores pasan por alto: el matafuegos reglamentario.

Durante los operativos, los agentes revisarán vehículo por vehículo, sin excepciones. Quienes no cumplan con la normativa vigente podrán recibir multas económicas e incluso la prohibición de continuar el viaje, una situación que podría arruinar las vacaciones de miles de familias en plena Semana Santa.

El elemento que no puede faltar en tu auto esta Semana Santa

Según lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito, todos los autos que circulan en Argentina deben llevar un matafuegos cargado, vigente y accesible dentro del habitáculo. No alcanza con tenerlo vencido, descargado o suelto en el baúl: el control será exhaustivo.

Las autoridades indicaron que este elemento es clave ante principios de incendio, fallas eléctricas o siniestros leves, especialmente en rutas donde la asistencia puede demorar varios minutos. Tener un matafuegos en condiciones puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Cámaras de velocidad; controles de tránsito; infracciones; multas. Foto: Seguridad Vial

Multas y sanciones: cuánto podés pagar si no lo tenés

No cumplir con este requisito durante los controles de Semana Santa puede derivar en multas que van desde 30 hasta 100 Unidades Fijas, dependiendo de la jurisdicción. En provincias como Buenos Aires, el monto puede superar los $20.000, y en algunos casos los agentes pueden impedir la continuidad del viaje hasta regularizar la situación.

Además, se sanciona tanto no llevar matafuegos como tenerlo vencido, sin carga o mal colocado. Por eso, las autoridades recomiendan revisar este punto antes de salir a la ruta.

Qué matafuegos exige la ley y dónde debe colocarse

La normativa establece que el matafuegos debe ser portátil, de polvo ABC y cumplir con las normas IRAM. Para autos particulares y camionetas livianas, el mínimo exigido suele ser de 1 kilo, mientras que vehículos más grandes requieren mayor capacidad.

También es obligatorio que esté al alcance del conductor, generalmente debajo del asiento delantero, y firmemente sujeto, para evitar que se convierta en un objeto peligroso ante una frenada brusca.

El artefacto que casi todos olvidan Foto: Foto generada con IA

Controles reforzados en rutas y accesos turísticos

Durante Semana Santa, los operativos se concentran especialmente en rutas nacionales, corredores turísticos y accesos a destinos populares. Además del matafuegos, los agentes suelen verificar:

Documentación del vehículo y del conductor

Uso del cinturón de seguridad

Funcionamiento de luces reglamentarias

Presencia de balizas portátiles

Desde Seguridad Vial remarcan que no se trata de una medida recaudatoria, sino de prevención, teniendo en cuenta el aumento del tránsito y los viajes familiares en estas fechas.

Recomendaciones clave antes de salir a la ruta

Antes de iniciar tu viaje de Semana Santa, revisá estos puntos básicos:

Verificá que el matafuegos esté vigente y con carga

Asegurate de que esté bien colocado y accesible

Controlá luces, frenos y documentación

Llevá balizas y chaleco reflectante

Unos minutos de chequeo pueden evitar multas, demoras y malos momentos en plena ruta.