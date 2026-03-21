El país que multa al jefe por no dejar irte a comer Foto: Foto generada con IA

Muchos trabajadores en México desconocen que la hora de comida no es un beneficio opcional, sino un derecho laboral protegido por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Y aún menos saben que impedir ese descanso puede traer multas superiores a los $5,600 pesos por cada empleado afectado, lo que puede multiplicarse si la empresa reincide o afecta a varios trabajadores.

A continuación, te explicamos qué dice exactamente la ley, cómo deben aplicarse los tiempos de descanso, cuándo ese periodo cuenta como tiempo efectivo de trabajo y a cuánto ascienden las sanciones para los empleadores que no cumplen.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la hora de comida?

La LFT establece dos artículos clave:

Artículo 63: mínimo 30 minutos de descanso

En cualquier jornada continua de hasta 8 horas, el patrón debe otorgar al menos 30 minutos de descanso para alimentos.

Artículo 64: si no puedes salir, ese tiempo cuenta como jornada laboral

Si el trabajador no puede salir del centro laboral durante su descanso, ese periodo se convierte automáticamente en tiempo efectivo de trabajo, es decir, parte de la jornada.

Esto implica que, si no te permiten salir, tu horario de salida debe recorrerse considerando que trabajaste esos 30 minutos extra.

Ejemplo real: si entras a las 07:00 y no te permiten salir a comer, deberías terminar a las 14:30, no a las 15:00.

Oficina Foto: Foto generada con IA

¿Cuándo la hora de comida sí cuenta como tiempo trabajado?

La ley distingue dos escenarios:

Cuenta como tiempo trabajado cuando:

El patrón te obliga a permanecer en las instalaciones

No tienes libertad de salir durante el descanso [

No cuenta como tiempo trabajado cuando:

Puedes salir libremente

Existe un acuerdo voluntario para comer dentro de la empresa

¿De cuánto es la multa si tu jefe no respeta tu hora de comida?

La sanción mínima es de 50 UMAs por trabajador, lo que equivale a $5,657 pesos por empleado afectado (con base en el valor de la UMA vigente al momento de la publicación).

Esto significa que:

Si afecta a 1 trabajador = multa de $5,657 pesos

Si afecta a 10 trabajadores = $56,570 pesos

Si afecta a 100 trabajadores = $565,700 pesos

Además, la LFT prevé que si hay reincidencia, la multa se duplica.

¿Por qué es tan importante este derecho en México?

La hora de comida no solo es un descanso:

Impacta la salud física y mental

Afecta el rendimiento y la productividad

Evita fatiga y riesgos laborales

Garantiza la desconexión mínima durante la jornada

Por eso la ley es tan estricta al respecto y coloca responsabilidad directa en el patrón cuando esta obligación no se cumple.