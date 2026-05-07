Fin de semana con servicio reducido en el Tren Belgrano Sur:

El Tren Belgrano Sur modifica su recorrido este fin de semana. Foto: X / @Infobelgranosur.

Los usuarios de la línea Belgrano Sur deberán tener en cuenta modificaciones importantes en el servicio durante el próximo fin de semana. Trenes Argentinos informó que el ramal que une Doctor Sáenz con González Catán circulará de manera limitada el sábado 9 y domingo 10 de mayo debido a trabajos de infraestructura ferroviaria vinculados a obras sobre la autopista Dellepiane.

Según detalló la empresa ferroviaria, durante ambas jornadas los trenes solo prestarán servicio entre Villa Madero y González Catán, por lo que no llegarán hasta la estación Doctor Sáenz, cabecera habitual del recorrido.

El sábado 9/5 y domingo 10/5 los trenes circularán con recorrido limitado entre Villa Madero y G. Catán, sin llegar ni salir de Dr. Sáenz. Foto: X / @Infobelgranosur.

La restricción responde a tareas de colocación de tableros en el puente ferroviario que atraviesa la autopista Dellepiane, una intervención que forma parte de un plan de mejoras impulsado por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) para reforzar la seguridad operacional en la zona.

Tren Belgrano Sur: obras clave para mejorar la seguridad ferroviaria

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre las estaciones Lugano y Villa Madero, donde actualmente se ejecutan obras sobre el cruce vehicular de la autopista Dellepiane.

El objetivo principal de la intervención es optimizar las condiciones de circulación y reforzar la infraestructura ferroviaria en uno de los sectores más transitados del área metropolitana.

La restricción del servicio del Tren Belgrano Sur responde a tareas de colocación de tableros en el puente ferroviario que atraviesa la autopista Dellepiane. Foto: X / @Infobelgranosur.

Desde Trenes Argentinos explicaron que la colocación de tableros sobre el puente ferroviario requiere limitar temporalmente la circulación para garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los pasajeros.

A pesar de las modificaciones, otros servicios de la línea no sufrirán alteraciones. El ramal Tapiales–Marinos del Crucero General Belgrano continuará funcionando normalmente, al igual que el servicio González Catán–Lozano.

Belgrano Sur: el cronograma del fin de semana con servicio reducido

Los pasajeros deberán prestar atención al cronograma especial que regirá durante el sábado 9 y domingo 10 de mayo, ya que el ramal Doctor Sáenz–González Catán funcionará con recorrido limitado. A continuación, los horarios detallados.

Cronograma de fin de semana de la línea Belgrano Sur, que tendrá recorrido limitado entre Villa Madero y G. Catán. Foto: Trenes Argentinos.

Cronograma de fin de semana de la línea Belgrano Sur, que tendrá recorrido limitado entre Villa Madero y G. Catán. Foto: Trenes Argentinos.

Sábado 9 de mayo:

Hacia G. Catán / M. C. Gral. Belgrano:

Primer tren: Sale de Tapiales a las 03:00 (Tren 4501).

Último tren: Sale de Villa Madero a las 22:26 (Tren 39427).

Hacia Dr. A. Sáenz / Villa Madero:

Primer tren: Sale de G. Catán a las 04:15 (Tren 3304). Nota: Hay un servicio anterior desde Marinos a las 04:11 que llega solo hasta Tapiales.

Último tren: Sale de Marinos del C. G. Belgrano a las 23:08 (Tren 4632).

Cronograma de fin de semana de la línea Belgrano Sur, que tendrá recorrido limitado entre Villa Madero y G. Catán. Foto: Trenes Argentinos.

Cronograma de fin de semana de la línea Belgrano Sur, que tendrá recorrido limitado entre Villa Madero y G. Catán. Foto: Trenes Argentinos.

Domingo 10 de mayo:

Hacia G. Catán / M. C. Gral. Belgrano:

Primer tren: Sale de Tapiales a las 04:05 (Tren 4801).

Último tren: Sale de Villa Madero a las 22:31 (Tren 39711).

Hacia Dr. A. Sáenz / Villa Madero:

Primer tren: Sale de Marinos del C. G. Belgrano a las 05:05 (Tren 4810).

Último tren: Sale de Marinos del C. G. Belgrano a las 23:06 (Tren 4914).

Atención usuarios: cómo consultar el estado del servicio durante el fin de semana

Las autoridades ferroviarias aclararon que las tareas podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables, por lo que recomendaron a los pasajeros verificar previamente el estado de los servicios antes de viajar.

El ramal Tapiales–Marinos del Crucero General Belgrano continuará funcionando normalmente, al igual que el servicio González Catán–Lozano. Foto: X / @Infobelgranosur.

Para obtener información actualizada sobre horarios, modificaciones o eventuales cambios operativos, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos o utilizar la aplicación móvil oficial de la empresa.

La obra forma parte del conjunto de trabajos de modernización y mantenimiento que se vienen realizando en distintos sectores de la red ferroviaria metropolitana, con el objetivo de mejorar la seguridad, la conectividad y la calidad del servicio para miles de pasajeros que utilizan diariamente el Belgrano Sur.

Menos trenes en mayo: desde qué fecha podrían reducirse los servicios y qué líneas estarían afectadas

Según lo expresado por el sindicato de conductores, la reducción de servicios podría comenzar a notarse desde la segunda semana de mayo. La advertencia no se refiere a suspensiones totales, sino a menos frecuencias diarias, lo que impactaría directamente en los tiempos de espera y en la saturación de las formaciones en horas pico.

El gremio sostuvo que, de concretarse este escenario, hasta 18 servicios diarios podrían dejar de prestarse en el AMBA. Foto: NA

El gremio sostuvo que, de concretarse este escenario, hasta 18 servicios diarios podrían dejar de prestarse en el AMBA, una cifra significativa para un sistema que ya opera con altos niveles de demanda.

De acuerdo con La Fraternidad, las posibles reducciones afectarían a algunas de las líneas más utilizadas del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires:

Línea Roca

Línea Sarmiento

Línea Mitre

Línea San Martín

Estas líneas concentran millones de viajes mensuales, por lo que cualquier baja en la frecuencia tendría un efecto inmediato en la experiencia de los usuarios.