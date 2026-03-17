Se oscureció el cielo en el AMBA con tormentas y fuertes vientos:

Lluvias y tormentas intensas. Foto: IA/Canal26

Para este martes 17 de marzo, gran parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas y vientos, según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El periodo de mayor actividad comenzó en horas del mediodía y se espera que se extienda durante toda la tarde, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad en distintos sectores del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las alertas amarillas alcanzan a buena parte del centro y norte argentino, incluyendo provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores del sur del país, donde se esperan fenómenos con capacidad de generar lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. En tanto, las zonas marcadas en naranja -principalmente sobre el centro-este del territorio nacional- advierten sobre tormentas de mayor intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Alerta naranja por tormentas. Foto: SMN.

Por otro lado, en sectores del oeste argentino se mantienen alertas por vientos, especialmente en áreas cordilleranas, donde podrían registrarse ráfagas intensas. Hacia la noche, el pronóstico del tiempo indica una leve mejora, pero se mantendrán los chaparrones aislados con probabilidades entre el 10% y el 40%. Además, la temperatura descenderá a unos 21°C, con vientos del sudeste entre 23 y 31 km/hy ráfagas que rondarán los 50 km/h.

Alerta amarilla: las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Lluvia Foto: Foto generada con IA

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes