Qué es AlertAR, el sistema del Gobierno que enviará notificaciones a los celulares de los argentinos

El sistema tecnológico nuevo del gobierno de Javier Milei alertará sobre catástrofes naturales y búsqueda de personas. Cómo funciona.

El sistema tecnológico nuevo del Gobierno que alertará sobre catástrofes naturales y búsqueda de personas. Cómo funciona. Foto: -

El Gobierno presentó la app AlertAR, un sistema de alerta temprana ante posibles catástrofes naturales, con foco en las zonas que son habitualmente perjudicadas por ellas. Las inundaciones y los sismos son los fenómenos naturales más comunes en el territorio de la República Argentina.

Patricia Bullrich presentó en una conferencia de prensa este producto de la colaboración entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación, ENACOM y las operadoras de telefonía móvil. Sostuvo que el país contará con una tecnología comparable a la chilena en cuanto a los fenómenos naturales.

Patricia Bullrich lanzó la app AlertAr Foto: Presidencia

Cómo funcionará AlertAR

El sistema aprovechará la infraestructura ya disponible para enviar, en situaciones críticas, comunicaciones de emergencia destinadas de manera puntual al público que reside en zonas identificadas como de riesgo, a partir de datos de georreferenciación. Así, la advertencia llega únicamente a quienes están dentro del área afectada, mejorando la efectividad de la respuesta y evitando saturar a los usuarios que no se encuentran comprometidos.

Inundaciones en Argentina Foto: -

La tecnología sobre la que se monta la herramienta permitirá transmitir indicaciones concretas sobre las acciones recomendadas ante distintas amenazas: desde evacuaciones hasta resguardo en los hogares o el desplazamiento hacia puntos seguros.

La implementación de AlertAR será posible gracias al uso del “fondo de servicio universal”, un recurso administrado por ENACOM que, por ley, se destina al desarrollo y la incorporación de tecnologías de comunicación esenciales para el bienestar social. El rasgo distintivo del sistema es que no exigirá descargar aplicaciones ni realizar registros o autorizaciones previas por parte de los usuarios.

Entre sus usos previstos, AlertAR también fortalecerá los mecanismos de aviso vinculados a la búsqueda urgente de personas, como ocurre con el programa Alerta Sofía. Esta iniciativa, que hoy depende en gran medida de la difusión en redes sociales, será adaptada para que los mensajes lleguen en tiempo real a través del nuevo canal de notificaciones directas.

Alerta Sofía. Foto: X.

Las declaraciones de Patricia Bullrich

Bullrich dió una conferencia desde la Casa Rosada y remarcó: “Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación, pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que pueden tener alguna consecuencia”.

Las declaraciones de Patricia Bullrich Foto: Presidencia

Sostuvo además que, hasta el momento, la comunicación oficial en estas situaciones se transmitía únicamente a través de los medios tradicionales, pero sin la capacidad de ofrecer orientaciones precisas ni adaptadas a las condiciones particulares de cada vecino que pudiera verse perjudicado.

Durante la conferencia, la exministra de Seguridad detalló que la alerta aparecerá como un mensaje emergente en la pantalla de los celulares, aún si el equipo está bloqueado e, incluso, en ciertos casos, aunque esté apagado. “Vos tenés el teléfono apagado, pum pum, te avisa el mensaje, te da una alerta y el mensaje sale y te dice en tantos minutos usted se tiene que ir de su casa. O ir a un refugio tal. El mensaje con las instrucciones”, puntualizó.