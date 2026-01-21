Tormentas

Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una nueva ola de calor durante esta semana, llegan nuevas lluvias muy intensas a distintas localidades de la provincia. Este miércoles 21 de enero se activó una alerta amarilla por tormentas, por lo que resulta clave tomar las precauciones.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan importantes fenómenos en Buenos Aires y otras seis provincias durante este miércoles. Por esto mismo, se activó una advertencia que marca la fuerza de las tormentas.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Las provincias afectadas por la alerta son Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy, además de Buenos Aires. Si bien cada sector tiene sus indicaciones, el color amarillo indica que se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Se esperan tormentas en distintos puntos del país este miércoles 21 de enero. Foto: SMN

A qué hora llueve en Buenos Aires: las localidades afectadas por la tormenta

Con respecto a Buenos Aires, se detallaron los partidos que se ven afectadas por las tormentas: Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Villarino y Patagones.

El agua en Buenos Aires llegará en las últimas horas del día, con importante fuerza, además de que incluirán ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Las localidades de Buenos Aires afectadas por la alerta por tormentas. Foto: SMN

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, indica la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, se indicó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Alerta por tormentas: recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA durante esta semana