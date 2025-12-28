Alerta Meteorológica por temperaturas extremas: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre

La ola de calor no da tregua y las altas temperaturas se mantendrán hasta los festejos de Año Nuevo. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Calor extremo en Reino Unido. Foto: NA.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan una de las semanas más calurosas del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la vigencia de la alerta por temperaturas extremas, advirtiendo que la masa de aire caliente se mantendrá sobre la región central del país al menos hasta los festejos de Año Nuevo.

Para este domingo, el termómetro promete no dar respiro, con una sensación térmica que podría superar los 40 grados en zonas urbanas densamente pobladas.

El pronóstico extendido para el AMBA:

Domingo 28: Se espera una jornada agobiante con una mínima de 25°C y una máxima que trepará a los 38°C. El cielo estará despejado y el viento norte aportará mayor humedad al ambiente.

Lunes 29: La tendencia se mantiene. Con el inicio de la semana laboral, las temperaturas oscilarán entre los 26°C y los 37°C. La presión sobre el sistema eléctrico será máxima debido al uso intensivo de refrigeración.

¿Cuándo llega el alivio?: Los modelos meteorológicos indican que recién hacia la noche del martes 30 o la madrugada del miércoles 31 podría ingresar un frente frío desde el sur. Esto provocaría tormentas aisladas y un descenso marcado de la temperatura, dejando una noche de fin de año más agradable, con una máxima prevista de 28°C.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan aumentar el consumo de agua, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, y prestar especial atención a bebés y adultos mayores. Asimismo, se solicita un uso responsable de la energía eléctrica para evitar cortes en la red de media tensión.

Ola de calor: qué es un evento de temperaturas extremas

Según el sitio del SMN, un evento de temperaturas extremas como el que atraviesa Buenos Aires representa un momento en el que se esperan temperaturas que puedan significar peligros para la salud de las personas.

Los detalles de cada alerta por calor extremo, según el Servicio Meteorológico Nacional

Nivel amarillo : efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Nivel naranja : efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Nivel rojo: efecto alto a extremo en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas. Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Qué hacer ante una ola de calor: recomendaciones del SMN

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso , ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras .

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros ; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: