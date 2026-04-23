Miniso, la marca china que llega para invertir en la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

La peatonal Florida fue escenario de una jornada fuera de lo común con la apertura del primer local oficial de Miniso en Buenos Aires. El evento convocó a una multitud, en su mayoría adolescentes y jóvenes, que comenzaron a hacer fila desde la madrugada. Aunque el local abrió a las 12.30, la expectativa era tan alta que, horas antes, la fila ya se extendía por varias cuadras.

La llegada de la cadena de origen chino volvió a generar entusiasmo entre fanáticos y curiosos que querían ser de los primeros en entrar. Muchos asistieron vestidos de rojo e incluso algunos optaron por looks inspirados en personajes de animé, en línea con el perfil joven de su público.

Miniso desembarcó en Buenos Aires. Video TikTok.

Desde las cinco de la mañana, los primeros seguidores se instalaron frente al local con la expectativa de conseguir alguno de los premios promocionales. La marca replicó estrategias similares a otras aperturas recientes: las primeras 200 personas vestidas de rojo recibieron un regalo especial.

Además, hubo dinámicas dentro de la tienda, como la búsqueda de tickets ocultos con premios y el juego “Minuto ganador”, que permitía recorrer el local durante 60 segundos y llevarse lo que cada participante lograra tomar.

Miniso, la marca china que llega para invertir en la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Inversión, empleo y expansión: el plan de Miniso en Argentina

La llegada de Miniso al país no es solo un evento comercial, sino también una apuesta fuerte en términos económicos. La compañía anunció una inversión de 50 millones de dólares para su desarrollo en Argentina, con el objetivo de abrir 100 locales en los próximos cinco años. Este plan contempla la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos.

Fundada en 2013 en Guangzhou, China, la marca logró expandirse rápidamente y hoy tiene presencia en más de 100 países, con miles de tiendas en todo el mundo. Gracias a su propuesta, basada en productos de uso cotidiano con diseño atractivo e inspiración japonesa, la marca logró posicionarse con fuerza, especialmente entre el público joven y en redes sociales.

Miniso desembarcó en Buenos Aires. Video TikTok.

El local de Florida marca el inicio formal de esta nueva etapa en el país. Si bien anteriormente existió un punto de venta en la peatonal Lavalle, desde la empresa aclararon que no formaba parte de su red oficial.

Próximas aperturas y tiendas insignia

El plan de crecimiento incluye locales a la calle y en centros comerciales, con superficies que van desde los 200 hasta los 600 metros cuadrados. También se proyecta la llegada a aeropuertos y otros espacios de alto tránsito, siguiendo el modelo que la marca ya implementó en ciudades como Madrid, París, Nueva York y Ciudad de México.

La próxima apertura ya está confirmada: será en el shopping DOT Baires, donde funcionará la tienda insignia en el país. Tendrá alrededor de 500 metros cuadrados y un diseño alineado con los locales más representativos de la marca a nivel global. La inauguración está prevista para mayo, y formará parte de una estrategia que incluye varias tiendas “flagship” en puntos clave.

Miniso, la marca china que llega para invertir en la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Durante el día de apertura, el clima fue de entusiasmo total. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos que mostraban la magnitud de la convocatoria, las largas filas y la experiencia dentro del local. Así, Miniso no solo inauguró una tienda, sino que también dejó en claro su capacidad para generar impacto y construir comunidad desde el primer día.