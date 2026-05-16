PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) Foto: Pexels / Grok IA.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó su listado de hospitales y centros médicos propios disponibles para jubilados y pensionados de todo el país en mayo del 2026. Incluye atención gratuita, guardias, internaciones y tratamientos especializados.

La obra social más grande de Argentina mantiene una red de hospitales orientada a la atención de adultos mayores con servicios adaptados a patologías frecuentes en la tercera edad y sistemas de derivación para casos de mayor complejidad.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

Dónde atenderse gratis por PAMI en el mes de mayo

En el conurbano bonaerense funciona el Hospital del Bicentenario en Ituzaingó, el Hospital PAMI de Hurlingham y la Clínica Pami de Lanús con prestaciones médicas de alta demanda y atención para enfermedades complejas.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la destacada atención de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein en San Cristóbal con asistencia médica, formación universitaria e investigación combinados, convirtiéndose así en uno de los puntos más importantes dentro de la estructura sanitaria del organismo.

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

La ciudad de Mar del Plata presenta otro de los establecimientos más importantes: el Hospital Bernardo A. Houssay. Allí se realizan internaciones, diagnósticos por imágenes y atención de urgencias las 24 horas.

La fuerte presencia del Pami en Santa Fe se refleja en el Policlínico PAMI I y el Policlínico Pami II que cubren internaciones, atención ambulatoria y estudios especializados.

Cómo acceder a la atención en los hospitales del PAMI

Para acceder a turnos y prestaciones sin costo adicional a servicios de guardia, oftalmología, tratamientos oncológicos, análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y distintas especialidades médicas incluídas en la cobertura oficial, es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o un especialista habilitado. Una vez cargada al sistema, el afiliado puede gestionar el turno vía web o de manera presencial, según la forma de atención de cada hospital.

Medicamentos del PAMI Foto: Freepik AI

En este sentido, el sistema avanza hacia una digitalización más amplia permitiendo agilizar trámites, validar antecedentes médicos y simplificar el acceso a consultas y estudios. Desde el PAMI remarcan que el objetivo principal de estas medidas es reducir tiempos administrativos y mejorar la atención integral de jubilados y pensionados.

Medicamentos gratis de PAMI: cómo acceder a ellos

El programa de medicamentos gratis de PAMI sigue siendo uno de los pilares del sistema de salud para jubilados y pensionados en la Argentina. En 2026, el organismo renueva este beneficio que permite acceder sin costo a una amplia nómina de remedios, especialmente orientados a tratamientos crónicos y patologías frecuentes, en un contexto económico donde el precio de los fármacos impacta de lleno en los ingresos fijos.

El acceso a medicamentos sin cargo en PAMI para jubilados y pensionados varía según la cantidad de fármacos que se soliciten cada mes.

PAMI Foto: Foto generada con IA

Cuando se trata de hasta 4 medicamentos, el trámite es más sencillo. Solo se requiere la documentación básica: receta médica electrónica, DNI, recibo de haberes y la declaración jurada correspondiente. En estos casos, la gestión puede iniciarse de forma digital y suele resolverse con mayor rapidez a nivel administrativo.

En cambio, si la solicitud incluye hasta 6 medicamentos, el procedimiento es más riguroso. PAMI realiza una evaluación adicional a través de la Unidad de Gestión Local (UGL). Además de los requisitos habituales, el afiliado debe presentar documentación médica complementaria que respalde la necesidad de una mayor cobertura, como diagnósticos, estudios o informes clínicos. Debido a esta revisión más exhaustiva, el trámite puede demorar más tiempo.