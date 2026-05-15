Qué actividades gratuitas hay para mayores de 70 años. Foto: Prensa UNaB

Jubilarse es sin dudas un momento bisagra para cada persona. Sin dudas se produce una mezcla de alegría por abandonar la rutina laboral y de asombro por todo el tiempo libre que aparece, y que habrá que llenar de alguna manera para seguir sintiéndose vigentes y útiles. Es en ese contexto que se vuelve importante saber que existen una gran cantidad de actividades, cursos y talleres para hacer, muchos de ellos gratuitas, impulsadas tanto por PAMI como por los gobiernos tanto de la Provincia como de la Ciudad.

Expertos recomiendan extender la productividad y la calidad de vida durante todo el ciclo vital, procurando un bienestar físico y psíquico, que permitan la independencia y la participación de los adultos mayores en todas las actividades de la sociedad. Estas son las bases del modelo de envejecimiento activo, flexible y adaptable a los cambios sociales que cada vez se producen con mayor intensidad en menores períodos de tiempo.

Es por ello que resulta saludable buscar cosas para hacer según los intereses y afinidades de cada uno. Y si son gratis, mejor. En esa línea, a continuación te ofrecemos propuestas para aprovechar, porque nunca es tarde para empezar.

Jubilados PAMI Foto: PAMI

Actividades y talleres gratis para jubilados en la Ciudad de Buenos Aires

Desde el gobierno porteño impulsan diferentes iniciativas para que las personas mayores puedan disfrutar de la tercera edad de una manera activa y plena. Ofrecen numerosas actividades gratuitas y talleres enfocados en el envejecimiento activo, la cultura y la recreación.

Escuela de Personas Mayores del GCBA

Junto con programas como UniTe CABA, ofrece cursos gratuitos de estimulación cognitiva, yoga, folclore e idiomas. Estas propuestas están diseñadas para mayores de 60 años, fomentando el aprendizaje, el encuentro y la inclusión digital en sedes como la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UNICABA) y la Universidad de Flores (UFLO). Es parte del Programa que da cursos presenciales de corta duración con certificación.

Actividades Deportivas y Salud

Se brindan clases gratuitas en polideportivos como Parque Sarmiento, Parque Manuel Belgrano (ex KDT), Chacabuco o Avellaneda, que incluyen caminatas y gimnasia adaptada. Sólo hay que acercarse a cualquiera de estos centros para inscribirse. Se requiere ser mayor de 60 o 70 años y, en la mayoría de los casos, la inscripción es presencial en el lugar de la actividad o a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad.

Otro de los programas destacados son La Tercera en movimiento, que se desarrolla en las plazas barriales. para participar en ellos sólo hay que ir a la plaza de la zona para anotarse. Y el uso de la app +Simple. Entre las primeras actividades se incluyen caminatas, gimnasia adaptada, yoga, tai-chi y tenis. También talleres culturales de teatro, artes plásticas, música, fotografía y literatura; así como cursos de capacitación digital para el uso de celular, las redes sociales y hacer trámites digitales. Suman talleres de memoria, ajedrez y estimulación cognitiva.

Finalmente, organizan competencias de juegos de mesa destinadas, enfocadas en la estimulación cognitiva, la recreación y la socialización. Se incluyen juegos de ingenio y mesa clásicos, como ajedrez, sapo, tenis de mesa (a veces en formato de competencia de juegos de mesa) y otros de tablero, así como padel, tejo y truco. La participación suele ser libre y gratuita, requiriendo inscripción previa en los períodos establecidos por la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores.

Otras propuestas para adultos mayores en CABA

Propuestas Culturales: talleres de teatro, danza, artes plásticas , literatura, fotografía, circo y manualidades en diversos centros culturales.

Recorridos Turísticos: visitas guiadas gratuitas y recorridos patrimoniales por la ciudad.

Los Centros de Jubilados y Pensionados son espacios barriales que impulsan actividades socio-culturales, recreativas y de estimulación.

Actividades para jubilados. Foto: Unsplash.

Actividades y talleres gratis para jubilados en la Provincia de Buenos Aires

Los municipios provinciales también ofrecen numerosas actividades gratuitas para mayores, enfocadas en la salud, recreación y socialización. Destacan talleres de yoga, folclore, tango, gimnasia, uso de celulares, teatro y cursos universitarios (UPAMI), disponibles en centros de jubilados, casas municipales y universidades locales. En cada ciudad hay una Dirección de Adultos Mayores donde se pueden consultar específicamente días y horarios. Por ejemplo:

Actividades Físicas y de Bienestar, Gimnasia y Newcom (disciplina adaptada del voley): clases adaptadas, gimnasia terapéutica y pilates en polideportivos municipales y centros de barrio.

Yoga y Taichi: talleres enfocados en la relajación y el movimiento consciente, frecuentemente ofrecidos en centros de jubilados y plazas.

Caminatas Grupales: actividades organizadas para fomentar la salud cardiovascular y la socialización.

Talleres Culturales y Recreativos Danza y Música: de folclore, tango y canto.

Arte y Expresión : manualidades, teatro, artes plásticas y fotografía.

Estimulación Cognitiva : talleres de memoria y juegos de ingenio para mantener la mente activa.Educación y Tecnología

Cursos de Celulares y Tecnología: programas para aprender a usar los dispositivos, las redes sociales y hacer trámites digitales, claves para la inclusión.

Cursos gratis para Adultos Mayores. Foto: Prensa UNaB

Con respecto a UPAMI, es para los afiliados a PAMI y permite hacer cursos y talleres organizados por universidades nacionales (como UNPAZ, UNGS) con temáticas diversas (cocina, literatura, historia). Para acceder hay que presentar DNI, credencial y formulario médico. Se trata de cursos gratuitos, tanto presenciales como virtuales, que no requieren estudios previos.

La inscripción a los virtuales está habilitada para participantes de cualquier parte del país. En cuanto a los talleres, únicamente es posible sumarse a aquellos que se ofrezcan en la localidad de residencia. El límite de inscripción es de cinco cursos y tres talleres por persona. Una vez registrado, el docente o responsable se pondrá en contacto por correo electrónico o teléfono para facilitar el acceso a la actividad.

Cuáles son los cursos que ofrece el PAMI

Artes plásticas visuales

Danza

Fotografía

Idiomas

Juegos de mesa

Memoria

Nuevas tecnologías y computación

Pensamiento social, filosofía y cultura

Talleres de prevención y promoción de la salud integral

Técnicas de trabajo corporal

Música y canto

Yoga y otras técnicas orientales

Las universidades donde estudiar con PAMI

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Humanidades

Para inscribirse en los talleres o cursos el afiliado debe hacer clic en “Inscribirme” en la opción de cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos, según su interés. Esta acción también puede realizarse desde la aplicación de PAMI. Al ingresar, debe elegir la temática de su preferencia, luego seleccionar el curso o taller que desee realizar. Una vez finalizado el proceso, quedará registrada. Posteriormente recibirá un mail o un llamado del docente o tallerista.

Apreciación cinematográfica

Los afiliados a AMIA pueden participar de los cursos que brinda el periodista especializado en cine Gabriel Fresta, que son gratuitos y presenciales dos lunes por mes.

De 14 a 16 se concreta la proyección de una película y luego el análisis del especialista con debate entre los presentes. El acceso es gratuita sólo con inscripción previa. El próximo encuentro será el lunes 18 de mayo.