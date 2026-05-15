El Gobierno aumentó el precio de las entradas a los parques nacionales:

Cataratas del Iguazú, Argentina. Foto: Unsplash

La Administración de Parques Nacionales actualizó el precio de las entradas, en una decisión que fue comunicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia desde el próximo 1° de junio.

Los precios de las entradas se mantenían congelados desde noviembre de 2024.

Según el informe, se modificará el sistema de cobro de tickets y categorías para más de 15 áreas protegidas, con el fin de fortalecer la infraestructura y servicios, mientras que el precio de las entradas generales se encontrarán entre 25 y 60 mil pesos, dependiendo del parque.

Parque Nacional Mburucuyá. Foto: Parques Nacionales

“Que es política del Organismo sostener los niveles de inversión en infraestructura y servicios para que los visitantes puedan apreciar la riqueza de las Áreas Protegidas bajo estándares de calidad”, argumentó el Gobierno en la resolución.

Los precios, parque por parque

El Parque Nacional Iguazú presenta la tarifa más alta con 60 mil pesos y le siguen Los Glaciares con 50 mil y Tierra del Fuego con 40 mil.

Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto NA.

El Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo tendrán un valor de 35 mil pesos mientras que los parques como El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco estarán en 25 mil.

Beneficios para visitantes

Además, se informó que se aplicará una bonificación del 50 por ciento para el segundo día de visita, medida vigente por 72 horas desde el primer ingreso.

También se implementará el ´Flexipass´, una bonificación que permite elegir entre acceder tres días pagando solo dos o siete días pagando únicamente 5 días.

Parque Nacional Calilegua. Foto: Parques Nacionales

Por su parte, también existe la posibilidad de acceder al pase anual que ofrece ingreso ilimitado a todos los parques nacionales y áreas protegidas durante un año, con un valor corresponde a cinco días de la categoría adquirida.

Quienes están exentos de pagar estas tarifas son jubilados y pensionados, niños menores de 6 años, integrantes de visitas educativas, discapacitados, veteranos de la Guerra de Malvinas y, en algunos parques, también los residentes locales.