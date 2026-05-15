Trenes Argentinos anunció que circulará con servicio limitado durante el domingo 17 de mayo. Foto: Trenes Argentinos

El transporte público es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de la noticias de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, Trenes Argentinos anunció que habrá servicio limitado en la línea San Martín durante la jornada del domingo 17 de mayo.

Los usuarios de la Línea San Martín deberán contemplar cambios en su rutina este fin de semana. Según informó Trenes Argentinos, el servicio operará de manera limitada durante gran parte del domingo 17 de mayo debido a la realización de obras estratégicas en el tendido de vías.

La interrupción parcial comenzará con el primer servicio de la mañana y se extenderá hasta las 18. Durante este lapso, los trenes circularán únicamente en dos tramos separados dejando un área sin cobertura ferroviaria en el centro del recorrido:

Tramo 1: entre las estaciones Retiro y Hurlingham.

Tramo 2: entre José C. Paz y las cabeceras Pilar / Dr. Cabred.

Se duplicó la frecuencia de la Línea del Tren Sarmiento. Foto: Trenes Argentinos.

La intervención responderá al plan de Emergencia Ferroviaria decretado por el Gobierno. Las tareas principales se concentrarán entre las estaciones San Miguel y José C. Paz, un sector que requiere la ocupación total de ambas vías impidiendo el paso de cualquier formación.

Los trabajos técnicos incluyen mantenimiento de infraestructura con depuración, nivelación y alineación de las vías; y recambio de durmientes en el tramo ubicado entre las estaciones William Morris y Bella Vista.

Desde la operadora ferroviaria aclararon que en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras podrían ser reprogramadas restableciéndose el cronograma habitual de domingo. De esta manera, se recomienda a los pasajeros chequear el estado del servicio en tiempo real a través de la aplicación de Trenes Argentinos o en la web oficial de transporte antes de salir de sus hogares.

Qué pasa si me quitaron el Boleto Estudiantil 2026: el paso a paso para reclamar

Miles de estudiantes utilizan cada día el Boleto Estudiantil para trasladarse a escuelas, universidades y centros de formación. Sin embargo, en algunos casos el beneficio puede aparecer deshabilitado, no acreditarse correctamente o incluso dejar de funcionar de manera inesperada. Frente a esta situación, existen distintos canales oficiales para realizar el reclamo y recuperar el acceso al subsidio de transporte.

Tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), las autoridades establecieron mecanismos específicos para denunciar inconvenientes vinculados al boleto estudiantil, ya sea por errores administrativos, problemas de carga o pérdida de la Tarjeta SUBE.

Boleto Estudiantil. Foto: argentina.gob

Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando el trámite figura como aprobado, pero la recarga gratuita o el beneficio no impacta en la tarjeta SUBE. En estos casos, las autoridades recomiendan verificar primero si el beneficio fue activado correctamente en una Terminal Automática SUBE (TAS).

Este procedimiento es obligatorio especialmente al inicio del ciclo lectivo, ya que la acreditación suele requerir una validación presencial de la tarjeta. Para hacerlo, el usuario debe apoyar la SUBE en una terminal automática y esperar la confirmación de actualización. Si después de este paso el boleto continúa sin funcionar, se puede avanzar con el reclamo formal.