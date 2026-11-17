En España, una mujer fue indemnizada tras caerse y lastimarse por culpa de una baldosa rota y salida. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal 26

En España, una mujer, que se dirigía a la escuela de su nieto para acompañarlo, sufrió una caída en una vereda por culpa de una baldosa rota y levantada que no pudo advertir a tiempo. El episodio, que ocurrió el 8 de marzo de 2016 en la intersección de la calle Calvario y la avenida Cánovas del Castillo, Marbella, terminó con un fallo judicial favorable casi una década después.

La víctima tropezó con una pieza del pavimento que sobresalía unos dos centímetros y cayó sobre la vereda. Como consecuencia, sufrió traumatismos en la muñeca izquierda, la rodilla y la nariz, por lo que debió recibir atención médica: le suturaron heridas y necesitó una férula nasal.

Con el tiempo, además, padeció dolores crónicos en la rodilla y la muñeca, una marca en el rostro y la fractura de un incisivo inferior.

Por qué la Justicia responsabilizó al municipio

En primera instancia, la Justicia había rechazado el reclamo de la mujer. El tribunal consideró que no estaba probado que el estado de la vereda hubiera provocado la caída y que las irregularidades del pavimento eran pequeñas, visibles y fáciles de evitar, por lo que atribuyó el accidente a la propia víctima.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revisó el caso y llegó a una conclusión distinta. Los jueces valoraron el testimonio de una persona que presenció el hecho, un informe técnico, fotografías y registros policiales realizados tras el accidente.

Por qué la Justicia falló a favor de la mujer Foto: Google Gemini.

Las pruebas permitieron comprobar que la baldosa estaba rota y sobresalía unos dos centímetros. Además, el tribunal tuvo en cuenta que el diseño del pavimento, con piezas de distintos colores, podía generar una falsa sensación de continuidad y dificultar la percepción del desnivel.

Los magistrados descartaron que la mujer hubiera actuado con negligencia y consideraron que no tenía por qué anticipar la presencia de un obstáculo de esas características en una zona destinada al tránsito peatonal.

El monto de la indemnización y la responsabilidad del Ayuntamiento

Al resolver la apelación, el tribunal determinó que existía una relación directa entre el mal estado de la vereda y las lesiones sufridas por la mujer. Por ese motivo, dejó sin efecto la decisión anterior y reconoció su derecho a recibir una indemnización de 33.900 euros, a la que se suman los gastos legales correspondientes.

La responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento de Marbella, encargado del mantenimiento de los espacios públicos y de evitar que las calles representen un peligro para los peatones.