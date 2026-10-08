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El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se expresó luego del ingreso de estudiantes al Palacio Pizzurno en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA (Daniel Vides)
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se expresó en sus redes sociales en repudio al reclamo estudiantil que se lleva adelante en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación. “Por la fuerza, nada”, escribió la funcionaria nacional en X y arrobó al presidente Javier Milei.

Minutos más tarde, compartió un comunicado oficial en el que confirmaba que se iban a tomar acciones legales por la toma del Palacio Pizzurno: “Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público”.

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”, continuó el texto publicado en X.

“El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, amplió.

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“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el dialogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”, concluyó el texto.

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación
Piden que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: Captura de pantalla

En el último de sus posteos en relación al tema, Pettovello mostró el momento del desalojo de los estudiantes.

En dicho posteo, volvió a arrobar al presidente de Javier Milei y, en este caso, incluyó a Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación.

El hecho que originó la reacción oficial

Cientos de estudiantes universitarios ingresaron al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, para reclamar al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los manifestantes realizaron una sentada dentro del edificio y advirtieron que permanecerán allí hasta obtener una respuesta de las autoridades. Horas después, tal como informó la ministra, fueron desalojados.

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y piden al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y piden al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La protesta comenzó en el exterior del edificio y luego los estudiantes se trasladaron al hall de la Secretaría de Educación. Según indicaron los participantes, la permanencia es pacífica y uno de los principales pedidos es ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Se nos acabó la paciencia y no nos vamos hasta que cumplan la ley”, plantearon los estudiantes durante la protesta. Entre los reclamos también aparecen la actualización de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores universitarios.

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Matias Greisert

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