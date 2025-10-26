El barrio más patriota de CABA: sus calles están inspiradas en los héroes de la independencia

El más grande y uno de los favoritos de los turistas, la mayoría de sus avenidas y rincones son un homenaje permanente a quienes cambiaron el curso de la historia argentina.

Una calle de Barrio Parque o Palermo Chico Foto: Instagram @casasdebuenosaires

El 9 de julio Argentina celebra el Día de la Independencia, fecha en la que se realizó en Tucumán el Congreso que formalizó la ruptura de los vínculos de dependencia política con la monarquía española. Muchos pueblos, avenidas y calles de todo el país fueron bautizados en honor a esta fecha y sus héroes, pero hay un barrio porteño en particular que merece ser reconocido por su espíritu independentista: Palermo.

Barrio de Palermo.

Se trata de un barrio emblema de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el más poblado y el de mayor superficie. Además, es un lugar obligado para quienes buscan distenderse y pasar un buen rato con sus cientos de propuestas gastronómicas.

Lo que muchos no saben es que la mayoría de sus calles están inspiradas en héroes, ciudades y batallas que fueron clave en aquel proceso que culminó el 9 de julio de 1816.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.

Eduardo Pérez Bulnes

Para cualquier habitué de la línea D de subte, Bulnes es un nombre más que conocido. El nombre se debe a un político cordobés, miembro del Congreso de Tucumán y firmante del acta de la Independencia.

Estación Bulnes de la línea D, Palermo.

Nacido el 12 de octubre de 1785, cuando estalló la Revolución de Mayo, Bulnes se enroló como oficial de las milicias urbanas de Córdoba, dedicadas a la policía de la ciudad.

Fue expulsado del Congreso a principios de 1817, cuando se negó a trasladarse con el mismo a Buenos Aires.

Eduardo Bulnes fue electo diputado por Córdoba para representar a la provincia en el Congreso.

Años después fue elegido diputado del Congreso General de 1824 en Buenos Aires, donde se pasó al partido unitario; pero regresó a Córdoba al producirse la invasión de José María Paz y se retiró de la vida pública cuando cayó el caudillo cordobés. Murió el 3 de marzo de 1851.

José Mariano Serrano

La Plaza Cortázar, ex plaza Serrano, es uno de los lugares favoritos de amigos, parejas y turistas para pasar un rato en Palermo, hoy Soho. Si bien la plazoleta fue rebautizada en 1994 en honor al escritor, sigue siendo conocida por su primer nombre, aunque no muchos saben de qué Serrano proviene.

Plaza Cortázar, comúnmente conocida como plaza Serrano en Palermo Soho.

José Mariano Serrano nació en la Villa Imperial de Carlos V, actual Potosí, Bolivia, el 8 de septiembre de 1788. Residente de Buenos Aires, fue designado diputado por Chuquisaca a la Asamblea del Año XIII y redactó el Estatuto Provisional destinado a reglamentar el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta la organización del Congreso de Tucumán.

Fue elegido diputado por Charcas para el Congreso y redactó el texto del Acta de la Independencia en español y quechua; y, al disponerse la impresión del Acta, también se la redactó en aimara.

José Mariano Serrano, diputado por Charcas hoy actual Bolivia.

El 24 de junio de 1825, Serrano representó a Chuquisaca en la asamblea que declaró la independencia boliviana, por entonces el Alto Perú. Murió el 8 de septiembre de 1851 en Sucre.

Juan José Olleros

Otra de las estaciones de la línea D, Olleros, divide a Belgrano con Palermo. Su nombre se debe a Juan José Olleros, quien nació el 19 de octubre de 1794 en San Nicolás de los Arroyos. Fue un militar y político que peleó en la guerra de la Independencia junto a José de San Martín y a Juan Gregorio de Las Heras.

Estación Olleros, subte D.

Tuvo un rol destacado en la batalla de Sipe-Sipe que le valió un ascenso. Para 1817 era teniente 1°, uniéndose al Ejército de los Andes con el que peleó en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Olleros se instaló en Buenos Aires en 1819 con el grado de capitán.

Juan José Olleros, militar y político durante la Guerra de la Independencia.

Fue detenido en 1850 por el general Lucio Norberto Mansilla y liberado tras la batalla de Caseros en 1852. Murió en la pobreza el 18 de agosto de 1857.

José Ignacio Thames

En 2021, la calle Thames fue elegida una de las 10 más “cool” del mundo por la revista británica Time Out. Ubicada en el corazón de Palermo, su nombre se debe a José Ignacio Thames, tucumano nacido el 15 de agosto de 1762 y elegido por su provincia como diputado en el Congreso del lugar que lo vio nacer.

Fue el único tucumano que estuvo presente desde los inicios de las sesiones el 24 de marzo.

Avenida Thames, Palermo.

Una vez firmada el acta de independencia, presidió las sesiones durante el mes de agosto, siendo elegido por unanimidad.

José Ignacio Thames, 9 de julio

En 1817 se trasladó junto a los demás congresales a Buenos Aires, pero a finales de 1818 renunció a su banca, ya que no quería mantenerse por tanto tiempo en dicho cargo. Al renunciar regresó a su provincia, donde realizó algunas funciones legislativas, siempre vinculado a la iglesia.

Murió unos años después, el 9 de febrero de 1832, cuando tenía 71 años. Solo le quedó una casa que donó a sus sobrinos y no hay registro de que a su muerte se realizara algún tipo de honores.

Otros héroes patrios inmortalizados en Palermo

Tomás Godoy Cruz y José Severo Feliciano Malabia presidieron el Congreso en diferentes meses, y José Antonio Cabrera fue uno de los diputados elegidos por Córdoba para representar a la provincia en Tucumán.

Avenida Coronel Díaz, Palermo.

Las avenidas Pedro Medrano, Pedro José Díaz, Coronel Niceto Vega y Ambrosio Crámer son homenajes al primer presidente del Congreso de Tucumán (Medrano) y a militares que pelearon en la guerra por la independencia y en el cruce de los Andes.