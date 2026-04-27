Una imagen que reabre debates históricos y sorprende dos siglos después Foto: Foto generada con IA Canal 26

Basta con detenerse en las líneas imprecisas de los mapas, en sus nombres hoy olvidados y en sus colores desvaídos para entender que la Sudamérica de hace 200 años era un rompecabezas en plena construcción. En 1818, cuando gran parte del continente todavía transitaba los primeros pasos tras las guerras de independencia, un cartógrafo británico elaboró una representación que sorprende hasta hoy: países con otros nombres, territorios independientes que ya no existen y fronteras mucho más difusas de las que conocemos. Ese mapa fue creado por John Pinkerton, y su mirada europea revela tanto sobre América del Sur como sobre la forma en que el Viejo Mundo interpretaba al “Nuevo”.

El documento no solo tiene un valor histórico, sino que también despierta debates actuales sobre identidad, soberanía y construcción nacional. ¿Cómo se pensaba a la Argentina poco después de la independencia? ¿Por qué la Patagonia aparecía separada? ¿Qué territorios ocupaba Chile según esa cartografía? Las respuestas están trazadas en tinta antigua.

¿Quién fue John Pinkerton? El hombre detrás del mapa de Sudamérica de 1818

John Pinkerton fue un reconocido geógrafo, historiador y cartógrafo escocés, nacido en 1758. Su obra tuvo gran influencia en Europa a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en un contexto donde los mapas no solo servían para orientarse, sino también para proyectar poder, comercio y expansión.

Pinkerton nunca pisó Sudamérica, pero recopiló informes de exploradores, diplomáticos y comerciantes británicos. Desde Londres, trazó un continente convulsionado por revoluciones, con información incompleta y criterios propios de la mirada imperial europea.

Las “Provincias Unidas de Sudamérica”: el nombre de Argentina tras la independencia

Uno de los detalles más llamativos del mapa de 1818 es que el actual territorio argentino figura como “Provincias Unidas de Sudamérica”. Esta denominación refleja el período inmediatamente posterior a la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816.

Un mapa dibujado en 1818 por un prestigioso cartógrafo británico revela cómo era Sudamérica Foto: Wikipedia

No existía todavía un Estado nacional consolidado. Las provincias mantenían fuertes autonomías y el concepto de “Argentina” como país aún no estaba plenamente definido. El mapa de Pinkerton captura ese momento de transición, donde la identidad nacional estaba en disputa y las fronteras internas eran tan inestables como las externas.

La Patagonia como territorio independiente: la visión británica del siglo XIX

Quizás uno de los aspectos más impactantes es la representación de la Patagonia como una región separada, no integrada a las Provincias Unidas. Para los británicos del siglo XIX, ese vasto territorio era un espacio poco explorado, habitado por pueblos originarios y sin un control estatal efectivo.

Desde esa óptica, la Patagonia aparecía como un territorio “independiente” o, al menos, no claramente perteneciente a ningún país. Esta visión alimentó durante décadas el interés europeo por la región, vista como una tierra estratégica y rica en recursos.

Chile y su extensión original: ¿qué territorios ocupaba según la cartografía antigua?

En el mapa de 1818, Chile aparece como una franja extensa y alargada, pero con límites orientales poco precisos. La Cordillera de los Andes todavía no funcionaba como frontera claramente establecida.

La ausencia de tratados definitivos y el desconocimiento geográfico del interior cordillerano hacían que las fronteras fueran más una zona de influencia que una línea exacta. Pinkerton reflejó esa ambigüedad, mostrando un Chile que, en algunos tramos, parecía proyectarse más allá de lo que hoy reconocemos como su territorio.

La Argentina como “Provincias Unidas”, una Patagonia independiente y un continente en plena transformación Foto: Wikipedia

El misterio de las fronteras difusas: Paraguay, Uruguay y Brasil en 1818

La región del Río de la Plata era un verdadero laberinto político. Paraguay ya se había separado tanto de España como de Buenos Aires, pero su reconocimiento internacional era limitado.

Uruguay, en tanto, no existía como Estado independiente: figuraba como la Banda Oriental, disputada entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil. Brasil, por su parte, aún era un reino unido a Portugal, con fronteras en expansión y poco definidas hacia el sur y el oeste. El mapa británico expone esa incertidumbre con límites borrosos y denominaciones variables.

¿Por qué Bolivia figuraba con un territorio diferente hace 200 años?

En 1818, Bolivia todavía no se llamaba así. El territorio aparecía como el Alto Perú, una región clave del antiguo Virreinato del Río de la Plata. Su extensión era mayor en algunos sectores y distinta en otros, antes de la creación formal de la República de Bolivia en 1825.

El mapa que marcó un antes y un después para Sudamérica. Foto: Wikipedia.

El mapa de Pinkerton refleja ese momento previo a la reorganización definitiva, cuando las guerras independentistas aún no habían dado paso a fronteras estables.

A dos siglos de distancia, el mapa de John Pinkerton no solo sorprende por lo que muestra, sino por lo que revela: que Sudamérica, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo proceso histórico. Un proceso lleno de disputas, negociaciones y miradas externas que también dejaron huella. Porque, a veces, para entender el presente, basta con mirar cuidadosamente un viejo mapa.