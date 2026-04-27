La esquina más antigua de CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Hay esquinas que pasan desapercibidas entre bocinazos, turistas y colectivos. Otras, en cambio, guardan siglos de historia bajo sus baldosas. En pleno casco histórico porteño, existe un cruce que condensa más tiempo que ningún otro: la esquina de Defensa e Hipólito Yrigoyen, en el barrio de Monserrat. Allí, donde hoy conviven cafés, edificios públicos y pasos apurados, nació parte fundamental de Buenos Aires.

Dónde está la esquina más antigua de Buenos Aires

La esquina se encuentra en el corazón del barrio de Monserrat, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. El cruce de Defensa e Hipólito Yrigoyen (antes llamada calle Victoria) forma parte de la llamada Manzana de las Luces, uno de los conjuntos históricos más importantes del país.

Esta zona fue ocupada de manera continua desde el siglo XVII, cuando Buenos Aires aún era una aldea colonial expuesta a ataques, inundaciones y disputas de poder. A diferencia de otros puntos de la ciudad que cambiaron de traza o desaparecieron, esta esquina mantuvo su ubicación original, lo que la convierte en la más antigua registrada en el damero porteño.

Un cruce clave desde la época colonial

Durante el período colonial, la calle Defensa era uno de los caminos más importantes de la ciudad: conectaba el puerto natural con el interior del trazado urbano. Por allí circulaban carretas, comerciantes, tropas y vecinos desde los primeros años del Buenos Aires español.

¿Cómo hablaban los porteños? Foto: Archivo

En esa misma esquina funcionaron casas coloniales, dependencias eclesiásticas y edificios clave del poder político y educativo. A pocos metros se levantó la histórica Iglesia de San Ignacio de Loyola, el templo más antiguo de la ciudad, y también el antiguo Colegio Máximo de los Jesuitas, epicentro del pensamiento y la educación colonial.

Escenario de invasiones, revoluciones y vida cotidiana

La esquina de Defensa e Hipólito Yrigoyen fue testigo directo de acontecimientos que marcaron la historia nacional. Durante las Invasiones Inglesas (1806 y 1807), el área fue zona de paso de tropas y de resistencia criolla. Años más tarde, en tiempos de la Revolución de Mayo, el movimiento político y social se respiraba en cada esquina del barrio.

Plaza de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Pero más allá de los grandes hechos, el valor de este cruce está en lo cotidiano: familias que vivieron allí durante generaciones, comerciantes, religiosos, estudiantes y funcionarios formaron parte del pulso diario de la ciudad desde hace más de 300 años.

Por qué es considerada la esquina más antigua

A diferencia de otros cruces históricos, Defensa e Hipólito Yrigoyen conserva continuidad urbana, documental y geográfica desde el período colonial hasta hoy. No se trata solo de edificios antiguos, sino de un punto que figura en los primeros planos oficiales de Buenos Aires y que nunca cambió de lugar.

Mientras otras calles fueron renombradas, ensanchadas o desplazadas, este cruce permaneció como un eje estable del trazado original, lo que le otorga un valor histórico único.

Un legado que sigue vivo

Hoy, la esquina forma parte de circuitos turísticos, recorridos educativos y paseos culturales. Sin carteles grandilocuentes, sigue siendo un testigo silencioso del nacimiento y crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires.

Caminar por allí es hacerlo sobre capas de historia: la colonial, la revolucionaria, la moderna y la contemporánea. Es, en definitiva, una esquina que no solo se mira, se escucha, si uno presta atención.

Porque en Buenos Aires, como en pocas ciudades del mundo, la historia no está en los museos: está en las esquinas. Y esta fue, sin dudas, la primera.