Malvinas, una causa irrenunciable para Argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la historia diplomática argentina hay documentos que, con el paso de las décadas, no pierden vigencia sino que ganan espesor político y simbólico. La Resolución 2065 de las Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 1965, es uno de ellos. A más de 60 años de su sanción, sigue siendo la columna vertebral del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, un respaldo jurídico que atraviesa gobiernos, contextos internacionales y cambios de época.

Lejos de ser un texto meramente declarativo, la Resolución 2065 marcó un antes y un después en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Por primera vez, la Asamblea General de la ONU reconoció formalmente la existencia de una controversia de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, e inscribió el caso dentro del proceso de descolonización, uno de los grandes ejes del derecho internacional del siglo XX.

Un logro diplomático en pleno siglo XX

El contexto histórico no es un dato menor. En la década de 1960, Naciones Unidas impulsaba activamente el fin de los enclaves coloniales. Argentina logró instalar su reclamo en ese escenario gracias a una estrategia diplomática intensa, encabezada por el entonces presidente Arturo Umberto Illia y por diplomáticos como Lucio García del Solar.

Isla Soledad Foto: Foto generada con IA Canal 26

La resolución fue aprobada por una abrumadora mayoría, sin votos en contra, algo poco habitual en temas de alta sensibilidad internacional. Allí se “invita”, un término clave en el lenguaje de la ONU, a ambos países a negociar sin demora una solución pacífica, respetando la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 sobre descolonización.

Intereses, no autodeterminación

Uno de los puntos más relevantes de la Resolución 2065 es la distinción que hace entre “intereses” y “deseos” de los habitantes de las islas. El texto establece que deben ser considerados los intereses de la población, pero no reconoce el principio de autodeterminación como aplicable al caso Malvinas.

La razón es histórica y jurídica: para la ONU, la población actual de las islas es considerada “implantada” tras la ocupación británica de 1833, cuando fueron expulsadas las autoridades argentinas. En ese marco, la autodeterminación, pensada para pueblos originarios o colonizados, no se impone sobre el principio de integridad territorial del Estado argentino.

Un documento que atraviesa gobiernos

Desde el regreso de la democracia en 1983, todos los gobiernos argentinos han sostenido el reclamo de soberanía apoyándose en la Resolución 2065. Incluso tras la guerra de 1982, el documento siguió siendo citado en cada foro internacional como la base legal del planteo argentino.

También es una pieza central en la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre las islas y reafirma el camino diplomático como única vía posible.

Vigencia en el tablero global

En un escenario internacional en permanente reconfiguración, la Resolución 2065 cobra nueva relevancia cada vez que se producen tensiones entre potencias o cambios en los alineamientos estratégicos. Su valor no reside solo en el pasado, sino en su capacidad de seguir siendo un argumento vigente, reconocido por la comunidad internacional, frente a la negativa británica de reanudar negociaciones.

Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

Más de seis décadas después, Malvinas sigue siendo una causa nacional, pero también un caso testigo del derecho internacional contemporáneo. La Resolución 2065 no es una reliquia de archivo: es una herramienta viva, un recordatorio de que la historia, cuando está bien documentada, continúa dialogando con el presente.