El hombre que concentró todo el poder en la Argentina:

José Figueroa Alcorta Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la historia política argentina hubo presidentes poderosos, jueces influyentes y líderes parlamentarios decisivos. Pero solo uno logró algo inédito: encabezar simultánea o sucesivamente los tres poderes del Estado. Su nombre hoy resuena en una de las avenidas más importantes de Buenos Aires, pero pocos conocen la trama política, las acusaciones de traición y los excesos de poder que marcaron su vida pública. José Figueroa Alcorta fue, sin discusión, el argentino con mayor concentración institucional de la historia republicana.

De Córdoba al centro del poder nacional

Nacido en Córdoba en 1860, Figueroa Alcorta mostró desde muy joven una proyección política excepcional. Antes de cumplir los 25 años ya era senador provincial, una rareza incluso para su tiempo. Abogado brillante, docente universitario y periodista, su carrera se construyó entre las aulas y los pasillos del Estado, con una velocidad que despertó admiración y recelos por igual.

José Figueroa Alcorta

Su ascenso definitivo llegó bajo el ala de Julio Argentino Roca, el gran arquitecto del poder de fines del siglo XIX. Fue Roca quien impulsó su carrera nacional y lo llevó a integrar la fórmula presidencial encabezada por Manuel Quintana, con quien asumiría la vicepresidencia en 1904.

La carta que lo convirtió en traidor

La historia dio un giro inesperado en 1906, cuando la grave enfermedad de Quintana obligó a Figueroa Alcorta a asumir la Presidencia. El traspaso fue legal, pero no pacífico. Una carta política clave, enviada en medio de internas feroces, lo colocó en el centro de acusaciones que lo señalaron como traidor a su propio mentor, marcando para siempre su figura pública.

Desde ese momento, gobernó con una impronta fuerte, enfrentando al Congreso y ejerciendo el poder con una firmeza inédita para un presidente que había llegado “por accidente” al cargo.

Lujos, festejos y control del orden

Su presidencia (1906–1910) coincidió con uno de los momentos de mayor prosperidad económica del país, pero también con fuertes tensiones sociales. El punto culminante fue el Centenario de la Revolución de Mayo, celebrado en 1910, con festejos fastuosos, banquetes oficiales, desfiles y visitas de delegaciones extranjeras que mostraron al mundo una Argentina rica y ordenada, aunque bajo estrictas restricciones a las libertades públicas.

José Figueroa Alcorta

Mientras la Plaza de Mayo brillaba, el poder se ejercía con mano dura. El estado de sitio y la censura formaron parte del costo político de aquel esplendor.

El único en dominar los tres poderes

Tras dejar la Presidencia, Figueroa Alcorta no se retiró. Fue designado presidente del Senado y, años más tarde, alcanzó la cúspide del Poder Judicial al convertirse en presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ningún otro argentino logró semejante recorrido institucional.

Murió en 1931, aún en funciones, consolidando una marca histórica imposible de repetir.

Un legado incómodo

Hoy, su figura genera debates. Para algunos, fue un modernizador firme; para otros, un exponente del poder concentrado sin límites. Lo cierto es que José Figueroa Alcorta encarnó como nadie el corazón del Estado argentino, en una época donde la política no admitía medias tintas.

Y aunque su nombre figure en los carteles de tránsito, su historia sigue siendo una de las más intensas —y menos contadas— del poder nacional.