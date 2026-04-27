Cómo nació la Terminal de Ómnibus de Retiro Foto: Foto generada con IA Canal 26

Pocas postales urbanas condensan tanta historia, movimiento y transformación como la Terminal de Ómnibus de Retiro. Para millones de personas, es el punto de partida o de regreso; para Buenos Aires, una de las puertas de entrada más importantes del país. Su nombre, su emplazamiento estratégico y su inauguración no son casuales: detrás de esta terminal hay un recorrido que refleja la propia evolución de la ciudad.

¿Por qué se llama Retiro?

El nombre “Retiro” se remonta al período colonial. En el siglo XVII, esta zona al norte de la ciudad era un área semirrural donde se levantaban quintas y chacras alejadas del casco urbano. Allí, el gobernador Agustín de Robles mandó construir una casa de descanso, un “retiro”, que funcionaba como lugar de descanso y control estratégico frente al Río de la Plata. Con el paso del tiempo, el término quedó asociado al área y sobrevivió incluso cuando la Buenos Aires moderna comenzó a expandirse.

Durante el siglo XIX, Retiro se consolidó como un punto clave para el transporte: primero con el puerto cercano, luego con la llegada del ferrocarril y, más adelante, con la creciente red vial que conectaba la Capital Federal con el interior del país. El nombre ya era sinónimo de tránsito, movimiento y conexión.

El contexto que dio origen a la terminal

A mediados del siglo XX, el crecimiento del transporte automotor cambió radicalmente las formas de viajar en Argentina. Los ómnibus de larga distancia comenzaron a competir con el tren como medio principal para recorrer grandes distancias. Sin embargo, Buenos Aires no contaba con una terminal centralizada: las empresas operaban desde diferentes puntos de la ciudad, generando caos urbano, congestión y problemas de seguridad.

Estación Terminal Retiro Foto: Foto generada con IA Canal 26

La idea de concentrar todas las salidas y llegadas en un solo predio fue ganando fuerza hacia la segunda mitad del siglo XX. Retiro, por su cercanía al puerto, las estaciones ferroviarias y las principales avenidas, aparecía como el lugar ideal.

La inauguración de la Terminal de Ómnibus de Retiro

La Terminal de Ómnibus de Retiro fue inaugurada oficialmente el 1 de mayo de 1983, en un contexto de expansión de la infraestructura pública y modernización del transporte. El complejo fue diseñado para responder a las necesidades de la época: amplias dársenas, espacios de espera cubiertos y una ubicación estratégica que permitía conectar rápidamente con trenes, colectivos urbanos y taxis.

En sus primeros años, la terminal ya mostraba su carácter federal: desde allí partían servicios hacia todas las provincias, consolidándose como un verdadero puente entre Buenos Aires y el resto del país. Con el paso de las décadas, el edificio fue ampliado y adaptado, aunque muchas veces de manera fragmentaria, siguiendo el crecimiento constante de la demanda.

Hoy, la Terminal de Retiro es una de las más grandes de América Latina y recibe cerca de 15 millones de pasajeros al año. Para muchos viajeros, es la primera imagen de la ciudad; para otros, el último abrazo antes de volver a casa.

Un nuevo giro histórico: la remodelación y el futuro hub intermodal

Después de años de funcionamiento, la terminal se prepara para una transformación profunda. Según el proyecto recientemente declarado de interés público, la Terminal de Ómnibus de Retiro dejará de ser solo un punto de salida y llegada de micros para convertirse en un hub intermodal de última generación.

El plan contempla una renovación integral del predio con una inversión privada estimada en 79 millones de dólares y un esquema de concesión a largo plazo. La futura terminal integrará en un mismo espacio trenes, subtes, colectivos, ómnibus de larga distancia, bicicletas y servicios de movilidad urbana, con tecnología de información en tiempo real y mejoras en accesibilidad.

Terminal de Retiro. Foto: ChatGPT.

Además, se prevé ampliar la superficie cubierta de forma significativa y sumar espacios gastronómicos, comerciales, áreas de coworking, sectores VIP, un hotel y un centro de convenciones. Todo esto apunta a redefinir la experiencia del pasajero y a integrar la terminal con la vida urbana de Buenos Aires, transformándola en un nodo inteligente del transporte del siglo XXI.

Así, la Terminal de Retiro vuelve a hacer honor a su historia: desde aquel “retiro” colonial hasta este ambicioso proyecto de reconversión, el lugar sigue siendo sinónimo de conexión, cambio y futuro.