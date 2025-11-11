Un dato revelador de José Hernández: el autor del “Martín Fierro” fue de los primeros en defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

En 1869, como director del periódico El Río de la Plata, publicó una serie de artículos que hoy son poco reproducidos. En uno de ellos se refería al ataque de la corbeta norteamericana Lexington al primer asentamiento argentino en el archipiélago.

José Hernández y las Islas Malvinas. Foto: Museo Malvinas

Era noviembre de 1869 y José Hernández no había publicado aún Martín Fierro, el libro que lo inmortalizaría. También faltarían más de 100 años para la Guerra de Malvinas que enfrentaría a Reino Unido con Argentina. Para esos años, Don José era uno de los opositores más fuertes al gobierno de Domingo Faustino Sarmiento.

Era la época donde Hernández combatía a sus enemigos con la pluma, ejerciendo firmemente su rol como periodista en su diario El Río de la Plata. Allí mismo publicó una serie de artículos sobre las Islas Malvinas inspirado en el viaje del entonces jefe de la Marina Nacional, Comandante D. Augusto Lasserre.

10 de Junio Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y otras efemérides del día

Malvinas argentinas

En el informe destaca que es territorio argentino: “Los argentinos, especialmente, no han podido olvidar que se trata de una parte muy importante del territorio nacional, usurpada a merced de circunstancias desfavorables, en una época indecisa, en que la nacionalidad luchaba aún con los escollos opuestos a su definitiva organización. Se concibe y se explica fácilmente ese sentimiento profundo y celoso de los pueblos por la integridad de su territorio, y que la usurpación de un solo palmo de tierra inquiete su existencia futura, como si se nos arrebatara un pedazo de nuestra carne”.

Utiliza la palabra usurpación para hablar de los ingleses: “La usurpación no sólo es el quebrantamiento de un derecho civil y político; es también la conculcación de una ley natural. Los pueblos necesitan del territorio con que han nacido a la vida política, como se necesita del aire para libre expansión de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su territorio, es arrebatarle un derecho, y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no sólo es el despojo de una propiedad, sino que es también la amenaza de una nueva usurpación”.

Reclamo argentino sobre la soberanía en Islas Malvinas. Foto: Cancillería

“Allí donde ha habido un desconocimiento de la integridad territorial, hemos presenciado siempre los esfuerzos del pueblo damnificado por llegar a la reconquista del territorio usurpado. La importancia de las Islas Malvinas es incuestionable”, agrega.

En 1869 ya entendía que ese archipiélago era clave: “Su proximidad a la costa Sud de nuestro territorio, sus inmejorables puertos para el comercio y navegación de aquellas costas, el valioso ramo de la pesca, la cría de ganados vacuno y lanar, para la cual se prestan maravillosamente sus fertilísimos campos, con ricas aguadas permanentes, todas éstas son ventajas reconocidas por los que han visitado dichas Islas”.

El radar que salvó a los soldados argentinos Foto: Sitio Radar Malvinas

¿José Hernández inventó La Plata?

El 1º de mayo de 1882, el gobernador Dardo Rocha promulgó la Ley por cuyo imperio se erigiría en las Lomas de la Ensenada la Ciudad Capital de la provincia de Buenos Aires.

El nombre de La Plata, aparece indicado en su artículo 2º: “El Poder Ejecutivo procederá a fundar inmediatamente una ciudad que se denominará La Plata, frente al puerto de la Ensenada, sobre los terrenos altos”. Siempre se dijo que fue Hernández quien impulsó su nombre, cosa que nunca se confirmó del todo.

Ciudad de La Plata Foto: Archivo

Sí se puede afirmar que el entonces senador fue el encargado de exponer durante la sesión en que se discutió el proyecto de creación de la ciudad. Señaló que la denominación apuntaba a razones geográficas e históricas: se trataba de dar vida a una ciudad en la región bañada por el Río de La Plata.

Respecto al nombre de la nueva Capital, dijo: “Y cuando la provincia de Buenos Aires que ha hecho el sacrificio, el inmenso sacrificio de su capital tradicional para cimentar el orden constitucional de la República, va a levantar una ciudad, cabeza de su territorio, es justo, es lógico, es patriótico, está con los antecedentes de la República, el que la designe también con el nombre de La Plata.”