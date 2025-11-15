De una experiencia desgarradora a convertirse en uno de los tangos más escuchados: así nació Adiós Nonino de Astor Piazzolla

“Es el tema más lindo que escribí en mi vida... No sé si lo voy a mejorar”, confesó el marplatense. El episodio que lo marcó para componer esta gran obra.

Piazzolla y su padre Foto: Archivo

“El tango que hace llorar a los europeos”, así podría definirse a Adiós Nonino, una de las piezas musicales más famosas y trascendentales en la carrera de Astor Piazzolla. Es inevitable que su melodía emocione y transmita un profundo dolor porque justamente fue pensada en uno de los momentos más dolorosos de la vida del marplatense.

Así nació Adiós Nonino

En el año 1959, Piazzolla se encontraba realizando una gira por Centroamérica y durante una presentación en Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre, Vicente Piazzolla a quien le decían Nonino.

En octubre de ese año, al retornar a Nueva York, lugar donde residía temporalmente con su familia, Piazzolla compuso esta obra.

Años después, su hijo Daniel diría: “Papá nos pidió que lo dejáramos solo durante unas horas. Nos metimos en la cocina. Primero hubo un silencio absoluto. Al rato, oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía muy triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino”.

Piazzolla compuso el tango tras la muerte de su padre a quien apodaba "Nonino" Foto: Archivo

Nonino en el español rioplatense informal es el diminutivo cariñoso de nono “abuelo”, derivado del original italiano nonno y su diminutivo nonnino.

Para 1969, el músico decidió hacerle un nuevo arreglo que incluía una introducción de dos minutos y medio que el pianista Dante Amicarelli inmortalizó. “Es el tema más lindo que escribí en mi vida... No sé si lo voy a mejorar”, confesó Piazzolla quien también habló en público de la especial relación que tuvo con su padre: “Me hizo sentir que era importante. Él ha luchado tanto por mí y creo que yo fui el hijo que él ha deseado tener”.

Piazzolla y su padre Foto: Archivo

Libertango, su otro extraordinario tango

Fue publicada en el año 1974 en un disco homónimo. El título es una aclamación por la libertad musical y por la creatividad.

Para la época en que Piazzolla mostraba su música nada le era fácil. Haber roto con los cánones tradicionales le supuso que su estilo fue muy mal recibida por los representantes de los primeros tangueros, que incluso lo llamaban “asesino del tango”.

Algunas emisoras de radio se opusieron a difundir su música y las discográficas temían editarlo ante la crítica vehemente de las “vacas sagradas” del tango tradicional. El tiempo lo posicionó entre las grandes leyendas del género, posicionando sus composiciones como las más importantes.

La reciente reversión de Airbag

El pasado 31 mayo, Airbag interpretó Adiós Nonino en su primer River. No es novedad para sus fanáticos, su estrecha relación con el género rioplatense, Pato comenzó en Grandes Valores del Tango interpretando este género al que trata de traer siempre que puede a los recitales.

En una antigua entrevista para la TV Pública, los Sardelli hablaban del tango: “El tango es lo nuestro, es nuestra reliquia, aunque los músicos de rock parezcamos japoneses interpretándolo. Los conciertos lo cerramos con Por una Cabeza, Gardel y Piazzolla están a la altura de Beethoven y no tenemos nada que envidiarle a nadie”.

Piazzolla reversionado por Airbag Foto: Archivo

Fue justamente hace unas semanas se viralizó unas declaraciones de Piazzolla sobre el rock: “Yo amo más a esa gente que a la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ninguno joven de 18 o 19 años que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva, que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí, porque lo hace Spinetta, lo que está haciendo Alas, es música de Buenos Aires. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial”.

“Y acordate de esto, hoy, 14 de diciembre de 1976, va a ocurrir el mismo fenómeno que con Los Beatles en 1960:están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y a estos chicos, a estos muchachos, hay que apoyarlos, porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música de que desaparezca”, cerró. Casi 50 años después, una de las bandas más importantes del rock lo homenajeó en uno de los recitales más importantes de su carrera.El tango es rock.