Antes de Perón: el antecedente del primer aguinaldo y la historia de cómo se convirtió en ley

Formalmente llamado Sueldo Anual Complementario (SAC), es el 13° sueldo que corresponde cobrar en un año de trabajo. Su origen, a diferencia de lo que se piensa, es más antiguo y tiene una inesperada relación con la Revolución de Mayo.

Aguinaldo, ¿cuál es su origen? Foto: Adobe Stock

El Sueldo Anual Complementario (SAC) más conocido por todos como aguinaldo, es el 13° sueldo que corresponde cobrar en un año de trabajo para quienes están en relación de dependencia. Se paga en junio y diciembre desde hace décadas, pero pocos conocen su verdadera historia.

Respaldado por la Ley 23.041, sancionada en 1984, quedó establecido que cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración mensual percibida en cada semestre. Se abona en dos cuotas para acompañar los ciclos salariales y brindar un alivio económico.

Decreto de Perón sobre el aguinaldo Foto: Archivo

La historia del aguinaldo

Si bien Juan Domingo Perón fue fundamental en su implementación, el primer antecedente documentado data 1910. ¿El motivo? El intendente de Buenos Aires, Manuel Güiraldes, dispuso el llamado “Aguinaldo del Centenario”, una medida excepcional en un contexto de celebración por 100 años de la Revolución de Mayo de 1810 y con el objetivo de disuadir las protestas sociales.

Festejos por el centenario de la Revolución de Mayo Foto: Archivo

Luego, en 1924, Jujuy se convirtió en la primera ley provincial que lo estableció para el sector público. Aún faltaría para que se implemente a nivel nacional.

La importancia de Perón en la implementación del aguinaldo

Perón es fundamental en la historia del aguinaldo, entendiéndolo como una herramienta para redistribuir la riqueza y estimular el consumo interno. Este pago adicional permitía a los trabajadores afrontar gastos extraordinarios, ahorrar o disfrutar de bienes y servicios.

El 8 de octubre de 1945 el líder fue forzado a renunciar a su cargo como Secretario de Trabajo y Previsión y días después brindó un recordado discurso: “También dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación en las ganancias”.

Juan Domingo Perón Foto: Archivo

Meses después promulgó el decreto N° 33.302/45 que estableció el aguinaldo, las vacaciones pagas e indemnización por despido injustificado. También, se creó el Instituto Nacional de Remuneración que, entre otras funciones, tenía la de fijar el salario mínimo.

Una vez elegido presidente, el aguinaldo fue ratificado por la Ley Nº 12.921, el 20 de diciembre de 1946. Décadas después y con la vuelta del peronismo en el poder, en 1974 la Ley de Contrato de Trabajo retomó el concepto y fijó que el aguinaldo representaba la doceava parte del salario anual.

El aguinaldo en libros peronistas Foto: Libros Peronistas

Finalmente, en 1984, la Ley 23.041 definió el mecanismo que se utiliza hasta hoy: calcular el aguinaldo según el 50% de la mejor remuneración mensual de cada semestre. Esto permitió amortiguar el impacto inflacionario y garantizar mayor previsibilidad para los trabajadores.

La fórmula correcta para calcular el aguinaldo

Quienes cuentan con una antigüedad igual o mayor a seis meses en su puesto laboral, reciben el 50% de la remuneración más alta del semestre.

Para los trabajadores que no completan los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados, ya que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre. Según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para hacer el cálculo exacto.

De esta manera, para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC se debe hacer la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.