Es un edificio histórico de estilo inglés diseñado por el ingeniero Jordan Wysocki Foto: Instagram @buenosairesjardin

En pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires, detrás de senderos arbolados y especies botánicas traídas de los cinco continentes, existe un edificio que guarda más que paredes de estilo europeo. El mítico castillo del Jardín Botánico Carlos Thays, donde vivió su creador, vuelve a ser noticia: allí abrirá un café que promete recuperar la memoria, el romanticismo y el espíritu de una época. Pero para entender por qué este anuncio genera tanta expectativa, hay que mirar hacia atrás y recorrer la historia de un lugar único y la apasionante vida del hombre que transformó para siempre el paisaje urbano argentino.

El castillo escondido entre árboles y recuerdos

El Jardín Botánico fue inaugurado oficialmente en 1898, aunque su diseño comenzó algunos años antes, cuando Carlos Thays, arquitecto paisajista de origen francés, asumió el desafío de crear un pulmón verde ejemplar para la ciudad. Dentro de ese predio de Palermo, Thays levantó una residencia de estilo pintoresquista, inspirada en los castillos europeos que conoció durante su juventud. No era un palacio ostentoso: era una casa funcional, armónica con el entorno, pensada para convivir con la naturaleza.

El jardín y su casa central fueron el centro de operaciones del paisajista Carlos Thays Foto: Instagram @buenosairesjardin

Ese castillo fue su hogar durante años. Desde allí, Thays observaba el crecimiento de los jardines, supervisaba la aclimatación de especies y soñaba una Buenos Aires más verde, más amable y más humana. Con el paso del tiempo, el edificio se transformó en símbolo: un rincón casi secreto, cargado de historias y silencios, que hoy vuelve a cobrar vida con la apertura de un café que dialoga con su pasado.

Carlos Thays, el francés que se volvió porteño

Nacido en París en 1849, Jules Charles Thays llegó a la Argentina siendo muy joven y terminó convirtiéndose en una de las figuras clave del urbanismo nacional. Su obra atraviesa plazas, parques y avenidas: el Parque Tres de Febrero, la Plaza San Martín, el Parque Sarmiento y decenas de espacios verdes llevan su sello.

Carlos Thays, paisajista Foto: Instagram @buenosaires.ar

Pero más allá de los planos y proyectos, Thays fue un hombre profundamente sensible, enamorado del paisaje y de la idea de que la ciudad debía ser vivida también desde lo emocional. Esa mirada no surgió sola: estuvo acompañada por una gran historia de amor que marcó su vida y su obra.

La historia de amor que floreció junto al Botánico

Carlos Thays no solo encontró en Buenos Aires su lugar en el mundo, también encontró el amor. Junto a su esposa formó una familia y echó raíces definitivas en la Argentina. Vivían en el castillo del Jardín Botánico como una extensión de su proyecto vital: hogar y trabajo se mezclaban, como si cada árbol plantado fuera también parte de su intimidad.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Turismo Buenos Aires.

Se cuenta que Thays caminaba los senderos con su esposa al atardecer, conversando sobre plantas, viajes y futuros diseños. Ese amor tranquilo, lejos del escándalo pero lleno de complicidad, se reflejaba en su forma de crear: jardines pensados para el encuentro, bancos estratégicamente ubicados, sombras que invitan a quedarse. El Botánico no era solo un espacio científico, era un escenario romántico, casi poético.

Un café para volver a habitar la historia

La apertura de un café en el castillo no es un simple emprendimiento gastronómico. Es un gesto cultural. Significa devolverle al edificio su carácter de espacio vivido, transitado, cercano. Tomar un café allí será, de algún modo, sentarse a dialogar con la historia: con el Buenos Aires de fines del siglo XIX, con los sueños de Thays y con ese amor que encontró refugio entre magnolias y tipas.

En tiempos de vértigo urbano, la propuesta conecta con una necesidad actual: detenerse, mirar alrededor y sentir que la ciudad también puede ser un lugar de calma y belleza. El castillo del Jardín Botánico vuelve a abrir sus puertas, no solo para servir café, sino para contar una historia que merece ser recordada.