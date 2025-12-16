Malvinas: así fue la mayor humillación británica en la contienda desde la Segunda Guerra Mundial

El 8 de junio de 1982 pasó a la historia. Ese día, dos ráfagas de aviones argentinos atacaron a la Armada británica para propiciarle su jornada más negra.

El ataque de Bahí Agradable durante la Guerra de Malvinas

Se cumplieron 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con Reino Unido en reclamo legítimo de la soberanía sobre las islas.

El 8 de junio de 1982 pasó a la historia. Ese día, dos ráfagas de aviones argentinos atacaron a la Armada británica para propiciarle su jornada más negra desde la Segunda Guerra Mundial en Bahía Agradable. Los británicos intentaban hacer pie en un área cercana a Puerto Argentino y así recuperar la capital de las islas, en control argentino desde el 2 de abril.

El buque auxiliar Sir Galahad en llamas

La mayor humillación británica

Los británicos, convencidos de su superioridad, se preparaban para desembarcar municiones blindadas y tropas de élite sin cobertura aérea. Un error que pronto pagarían porque comenzaría el día más negro de la flota británica.

En Río Grande, cinco hombres se preparaban para algo histórico: Carlos Cachón, Daniel Gálvez, Hugo Gómez, Carlos Rinke y Leonardo Carmona, despegan a bordo de sus A4 Skyhawk sin saber que volverán aunque decididos a todos. Mientras avanzan, vuelan tan bajo que desaparecen de todos los radares y saben que detener el desembarco británico era cuestión de vida y muerte. Si ellos se establecían en las costas, Puerto Argentino estaría a su merced.

El entonces Teniente Daniel Eduardo Gálvez en su Skyhawk A-4B, héroe de Malvinas

De repente, se desata el infierno. Dos siluetas grises se recortan en la bruma, son los buques británicos cargados con la guardia personal de la Reina Isabel II que se convierten en un blanco perfecto para los argentinos.

Evitando las medidas defensivas, los pilotos argentinos atacan los buques y lanchas de desembarco británicas con bombas y fuego de sus cañones. Una bomba atraviesa el Sir Galahad y explota entre camiones de combustible desatando un infierno en el mar, el Sir Tristan también es alcanzado y arde. El fuego y caos se apodera de la Bahía, los impactos son devastadores y el fuego lo consume todo, el pánico del enemigo es total.

Los británicos sufrieron más de 200 bajas, la élite fue aniquilada en solo minutos. El regreso argentino fue una odisea: aviones dañados, sin equipos de navegación y casi sin combustible. Pero aquel día se hizo historia, los pilotos argentinos sabían que habían dañado el orgullo del enemigo, nuevamente demostraron valentía y que no le temían a nada.

Helicópteros británicos se acercaron a rescatar a los sobrevivientes

Por qué Reino Unido necesita de las Islas Malvinas

Las islas, Gran Malvina y Soledad, son uno de los territorios más ricos del mundo tanto por sus recursos naturales como su posición geoestratégica. Desde 1982, la población kelper se duplicó con ayuda de un flujo constante de inmigrantes, en su mayoría chilenos, que llegan como mano de obra barata.

La posición geográfica de Malvinas es clave para cualquier operación militar de escala en Sudamérica. No olvidar que Reino Unido tiene allí su base militar más importante y mejor provista de todo el Atlántico Sur, además invierte de manera constante para modernizar su sistema de defensa y fortificarlas.

Islas Malvinas. Foto: REUTERS

Las islas son el mejor punto para controlar el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake, un lugar que se vuelve más importante para la economía global. Pero eso no es todo.

Son la llave del Atlántico Sur, una puerta a la Antártida conocido como el continente blanco que cada vez atrae más miradas codiciosas por su riqueza en recursos naturales y una posición geográfica privilegiada.