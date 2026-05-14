Alfonsina Storni Foto: Wikipedia

Hay canciones que nacen con destino de fogón. Y hay otras que parecen hechas para quedarse a vivir en la memoria colectiva. “Alfonsina y el mar” pertenece a esa segunda estirpe: la de las obras que, sin necesidad de gritar, cuentan una tragedia con una delicadeza imposible de olvidar. Su historia enlaza tres tiempos argentinos: la vida de una poeta adelantada, una madrugada fatal en Mar del Plata y un disco de 1969 que transformó biografías femeninas en música popular.

Alfonsina Storni, antes del mar: una vida escrita contra época

Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892, y llegó a la Argentina siendo niña, en plena ola inmigratoria que moldeó ciudades y costumbres. Creció entre mudanzas, trabajos tempranos y una vocación artística que la empujó a la docencia, el teatro y, finalmente, la poesía. En Buenos Aires consolidó una firma singular: poesía con marcas modernistas, crítica social, y una perspectiva feminista que incomodó en una época conservadora. En 1925, con Ocre, su escritura viró con fuerza: más mirada sobre lo real, recursos cercanos a la vanguardia y una voz lírica más dura y consciente.

1935–1938: enfermedad, despedida y la noche que Argentina no olvidó

En 1935, Storni fue operada por cáncer de mama, un golpe físico y emocional que aparece señalado como parte del desgaste de sus últimos años. En octubre de 1938 viajó a Mar del Plata. Allí escribió su último poema, “Voy a dormir”, y lo envió al diario La Nación antes de su muerte. La madrugada del 25 de octubre de 1938, Alfonsina murió en el mar: la reconstrucción más aceptada indica que se arrojó desde una escollera, aunque el imaginario popular prefiera la imagen de una caminata lenta hacia el agua. Esa tensión es, en parte, lo que volvió su final tan narrable: el país quedó suspendido entre el dato policial y la metáfora poética.

Alfonsina Storni, Día de la Mujer

1969: cuando la historia se vuelve canción y “Mujeres Argentinas” cambia todo

Tres décadas después, el folklore argentino produjo un giro audaz: Ariel Ramírez (música) y Félix Luna (letra) armaron una obra conceptual de ocho piezas para rescatar figuras femeninas en distintos ritmos populares. El proyecto se llamó “Mujeres Argentinas” y se estrenó en 1969 con Mercedes Sosa como voz central, en un álbum asociado históricamente al sello Philips. En la formación participaron nombres decisivos del sonido de época: Domingo Cura en percusión, Tito Francia en guitarra y Héctor Zeoli en órgano, además del piano de Ramírez. Según registros y reconstrucciones del propio universo editorial del compositor, el disco se presentó en el Teatro Alvear durante cinco meses, un dato que explica por qué esta obra dejó de ser “un álbum” para convertirse en fenómeno cultural.

Alfonsina Storni, poetisa, historia

La conexión secreta: el padre de Ramírez y los primeros poemas de Alfonsina

Entre los datos menos divulgados está el hilo íntimo que une a la poeta con el compositor. Ariel Ramírez no llegó a conocer personalmente a Storni, pero su padre, Zenón Ramírez, fue maestro de Alfonsina en Coronda, y el propio Ariel contó que ella enviaba sus primeros textos para que él los leyera. Esa cercanía indirecta le dio a la zamba una sensibilidad distinta: no suena a biografía escrita desde lejos, sino a relato transmitido como confidencia familiar.

¿La letra es una “carta de suicidio”? No: el mito que Internet repite

Un rumor persistente asegura que la letra de “Alfonsina y el mar” sería una carta real de despedida musicalizada. Sin embargo, las fuentes más citadas aclaran que no se trata de un documento literal, sino de una construcción poética de Luna inspirada en el desenlace de Storni y en ecos de su último poema. Dicho de otro modo: no es “poema musicalizado”, sino una canción escrita “a medida” para narrar el borde entre dolor y belleza.

Por qué funciona: zamba lenta con alma moderna

Musicalmente, “Alfonsina y el mar” se apoya en el pulso de zamba, pero se permite licencias: modulaciones, climas melancólicos y un lenguaje armónico que dialoga con lo clásico y el jazz sin romper la raíz popular. Esa combinación explica su alcance global: la obra suena profundamente argentina, pero emocionalmente universal. Por eso fue versionada una y otra vez por artistas de estilos muy distintos, mientras la interpretación de Mercedes Sosa quedó como referencia cultural inevitable.

Alfonsina y el Mar por Mercedes Sosa

El legado: cuando una canción reescribe la memoria

La paradoja es perfecta: Alfonsina no se volvió grande por su muerte; ya lo era por su obra. Pero la zamba operó como puente: llevó su nombre a generaciones que quizás nunca habían abierto un poemario. Y, al hacerlo, también cristalizó una forma de contar historia desde la música: ese gesto de Ramírez y Luna fue una decisión cultural fuerte para su tiempo y sigue siendo discutida y estudiada en investigaciones sobre música e identidades históricas.

Al final, “Alfonsina y el mar” no narra solo una despedida. Narra cómo un país convierte el dolor en símbolo, cómo la poesía se filtra en la canción popular y cómo una voz puede transformar una tragedia personal en una emoción colectiva que, décadas después, todavía nos encuentra desprevenidos.