El enfrentamiento más duro e intenso de la guerra: la última batalla cuerpo a cuerpo del mundo ocurrió en Malvinas

Entre el 11 y 12 de junio se produjeron combates en los alrededores de Puerto Argentino donde nuestros héroes resistieron con valentía por más de 9 horas.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Pasaron 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con Reino Unido en reclamo legítimo de la soberanía sobre las islas. Una herida que no sana, pero que es necesaria recordar para generaciones futuras.

Dentro de lo acontecido durante estos meses, está La Batalla de Monte Longdon la cual se conoce como una de las últimas cuerpo a cuerpo del mundo. La misma se desarrolló desde la noche del 11 hasta la madrugada del día 12 de junio de 1982 y culminó con la victoria de las tropas británicas.

Fue el enfrentamiento más duro e intenso de toda la guerra de Malvinas, llegando incluso al combate cuerpo a cuerpo con bayonetas.

Soldados durante la guerra Foto: Archivo

Entre el 11 y 12 de junio se produjeron combates en los alrededores de Puerto Argentino. En Monte Longdon se combatió desde la noche hasta las primeras horas de la madrugada. Del lado argentino, el Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Del lado británico, y equipados con visores nocturnos, el Batallón 3 de paracaidístas.

Monte Longdon, la batalla más encarnizada

Era 11 de junio de 1982, la lluvia empapaba las trincheras argentinas mientras los soldados agotados se preparaban para lo inevitable. A lo lejos, un estruendo. La artillería británica abría fuego concentrando sobre Monte Longdon y la batalla más feroz estaba por comenzar.

Las explosiones destrozaban el suelo, el aire olía a pólvora y la tierra temblaba entre las rocas. Los paracaidistas británicas avanzaban en sigilo, pero un estruendo rompió el silencio: un soldado inglés pisa una mina argentina y el combate final comenzó. Los argentinos abrieron fuego, con todo lo que tienen, saben que deben resistir sin importar la superioridad enemiga.

Sin embargo, los defensores no retroceden y el Subteniente Baldini, luego de combatir a corta distancia, se niega a abandonar su puesto y muere liderando un contraataque. Momentos después, el cabo Orozco, quien estaba gravemente herido, sigue luchando con su bayoneta hasta el final. Pero el fuego británico se intensifica y la munición escasea.

Campamento argentino en Monte Longdon

Con las primeras horas del 12 de junio llegó a Monte Longdon la Primera Sección de la Compañía C del Regimiento 7 al mando del Teniente Raúl Castañeda, quien había marchado hasta allí, hostigado por el fuego inglés. Se le ordenó entonces ejecutar un contraataque en dirección Noroeste para envolver a los británicos que asediaban a la Sección de Ingenieros y lo que quedaba de la 1ra Sección (Subteniente Baldini).

El teniente Castañeda, con apenas 19 años, logra recuperar una posición perdida y pareció que la batalla se vuelve a favor de los argentinos. Pero el bombardeo enemigo salva a la línea británica cuando estaba a punto de quebrarse.

A las 5 horas, el enemigo atacaba desde el Norte, Noroeste, Oeste y Suroeste con efectivos varias veces superiores, apoyado por masivo fuego de artillería y morteros. Para ese entonces, los argentinos ya no tenían efectivos disponibles para intentar un contraataque y sus municiones estaban casi agotadas. A pesar del fuego de artillería nacional, que castigaba las posiciones inglesas, el ataque británico no cedía.

Soldados argentinos en Malvinas

A las 6.30 hs, el Comandante de la Agrupación Puerto Argentino ordenó el repliegue de las tropas Argentinas hacía Wireless Ridge y también ejecutar fuego masivo de artillería sobre las alturas de Monte Longdon.

La retirada resulta un infierno, sin cobertura y bajo un fuego constante. Los soldados argentinos se esforzaron para volver a sus líneas y los británicos, que imaginaban una victoria sencilla, estaban desconcertados tras sufrir gran cantidad de bajas y los altos mandos se dieron cuenta de que estuvieron cerca de perder. En total murieron 31 soldados argentinos y 120 fueron heridos, mientras que los británicos sufrieron 23 muertos y 70 heridos. Resultó así el combate más encarnizado de la campaña de las Malvinas, nuestros soldados ofrecieron la más enconada resistencia.