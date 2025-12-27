Un túnel verde de ensueño: la avenida más hermosa de CABA tiene un pintoresco nombre que se remonta a un guerrero de la independencia

Es común que turistas y fotógrafos la recorran en busca de los mejores ángulos, especialmente durante el otoño. ¿Qué la vuelve tan especial?

Considerada la avenida más hermosa de CABA Foto: Instagram @vivamosba

Entre las calles La Pampa y Olazábal, la avenida Melián ofrece un paisaje urbano singular en Buenos Aires, gracias a las tipas. Con una mezcla de estilos arquitectónicos que lo vuelve única, también sobreviven los chalets y las mansiones de estilo inglés de sus orígenes. La historia de esta joya considerada la más hermosa de la Ciudad.

Une Villa Urquiza con Belgrano R y es una atracción por la arboleda de enormes tipas que arman una especie de techo a lo largo de 10 cuadras. Es común que turistas y fotógrafos la recorran en busca de los mejores ángulos, especialmente durante el otoño, cuando las hojas secas cubren las veredas como si fueran alfombras naturales.

Cuenta con calles empedradas, árboles altísimos y mansiones Foto: Instagram @vivamosba

La historia de la avenida “más hermosa” de CABA

Su cúpula verde es uno de los rasgos más distintivos. Conformada por 130 tipas, una variedad de árboles nativos del norte argentino, adaptados al clima de Buenos Aires y traídos a la ciudad nada menos que por Carlos Thays, el paisajista que dio su impronta a proyectos en todo el país, como el Parque Nacional Iguazú o el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Como dato curioso, en esta calle funcionó, desde 1857, un hipódromo formado por una gran pista ovalada que iba desde Melián hasta Cramer, y desde La Pampa hasta Olazábal. En 1876, llegó el tren que obligó a lotear la zona para darle lugar al barrio que hoy llamamos Belgrano R y a esta emblemática avenida.

Desde la calle La Pampa hasta Olazábal Foto: Instagram @vivamosba

El hipódromo se trasladó a orillas del río Maldonado, quedando en su ubicación actual lo que hoy se conoce como Hipódromo de Palermo.

También se encuentra el Buenos Aires English High School, uno de los colegios más antiguos de la capital, fundado por Alexander Watson Hutton. Este escocés fue quien en 1893 fundó la Argentine Association Football League, antecesora histórica de la Asociación del Fútbol Argentino, y responsable de organizar ese año el primer campeonato de la liga argentina.

Fue en esa institución donde se creó el Alumni Athletic Club, uno de los clubes más ganadores de la historia del amateurismo.

Un lugar relajado y tranquilo en el que viven cientos de familias en algunas de las casas y edificios más lindos de la ciudad Foto: Instagram @vivamosba

¿Por qué se llama Melián?

Debe su nombre al Coronel José Antonio Melián, guerrero de la independencia sudamericana, quien nació en Buenos Aires, el 19 de marzo de 1784. Inició su carrera militar en las invasiones inglesas y durante la Revolución del 25 de Mayo se alistó para ser nombrado como capitán de la 4ª Compañía del Regimiento de “Granaderos de Fernando VII”. Acompañó al general Manuel Belgrano en su campaña al Paraguay y después se incorporó a las fuerzas sitiadoras de Montevideo.

El 6 de octubre de 1813 fue ascendido a sargento mayor de Granaderos de Infantería (Terrada) y el 22 de agosto de 1814 se le otorgó el grado de teniente coronel de caballería y el puesto de comandante general de milicias de Entre Ríos, con el encargo de formar allí cuatro regimientos. Tras esta difícil tarea regresó a su ciudad sin destino.

El general José de San Martín le escribió desde Mendoza a Melián, con quien tenía amistad, proponiéndole fuera a ayudarlo en la empresa de organizar el Ejército de los Andes. El comandante José Matías Zapiola le brindó a Melián el comando del 4º Escuadrón del famoso regimiento, cargo para el cual fue nombrado el 7 de junio de 1815. El 1º de agosto se ponían en marcha para Mendoza, llegando el 3 de setiembre, con 160 granaderos.

Desde aquel momento, Melián colaboró intensamente en la ardua tarea de organizar aquel ejército, participando del famoso cruce. Para el 24 de febrero de 1817, San Martín le propuso a Melián el cargo de Teniente Coronel de Granaderos a Caballo y tomó parte en el tercero y último tramo de la campaña libertadora de Chile.

El coronel Melián Foto: archivo

Su carrera militar iba en ascenso, pero su precaria salud lo vio obligado a pedir su retiro, que le fue concedido el 18 de julio de 1818, después de haber recibido el día 16 del mismo, los despachos de coronel efectivo. Mereció las condecoraciones por las Batallas de Chacabuco y Maipú, y en octubre de 1821, fue designado Miembro del Consejo de la Legión del Mérito de Chile.

Permaneció en Chile por más de treinta años y regresó a su patria recién en 1849. Falleció el 1º de diciembre de 1857, en la actual calle Bartolomé Mitre, entre las de Suipacha y Carlos Pellegrini. Hoy sus restos se hallan en la bóveda Melián-Blanco del Cementerio de Flores, en Buenos Aires.