Miles de estudiantes utilizan el boleto estudiantil para viajar diariamente a escuelas, terciarios y universidades. Foto: argentina.gob.ar.

Miles de estudiantes utilizan cada día el Boleto Estudiantil para trasladarse a escuelas, universidades y centros de formación. Sin embargo, en algunos casos el beneficio puede aparecer deshabilitado, no acreditarse correctamente o incluso dejar de funcionar de manera inesperada. Frente a esta situación, existen distintos canales oficiales para realizar el reclamo y recuperar el acceso al subsidio de transporte.

Tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), las autoridades establecieron mecanismos específicos para denunciar inconvenientes vinculados al boleto estudiantil, ya sea por errores administrativos, problemas de carga o pérdida de la Tarjeta SUBE.

El beneficio puede aparecer deshabilitado, no acreditarse correctamente o incluso dejar de funcionar de manera inesperada. Foto: NA.

Qué hacer si el Boleto Estudiantil fue deshabilitado

Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando el trámite figura como aprobado, pero la recarga gratuita o el beneficio no impacta en la tarjeta SUBE. En estos casos, las autoridades recomiendan verificar primero si el beneficio fue activado correctamente en una Terminal Automática SUBE (TAS).

Este procedimiento es obligatorio especialmente al inicio del ciclo lectivo, ya que la acreditación suele requerir una validación presencial de la tarjeta. Para hacerlo, el usuario debe apoyar la SUBE en una terminal automática y esperar la confirmación de actualización. Si después de este paso el boleto continúa sin funcionar, se puede avanzar con el reclamo formal.

Cómo reclamar el Boleto Estudiantil en Provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, el trámite debe realizarse de manera online a través del portal oficial habilitado para denuncias y reclamos, al que se ingresa haciendo clic en este enlace.

En Provincia de Buenos Aires, los reclamos pueden realizarse de manera online mediante el portal oficial del BES. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Los estudiantes deben completar el formulario disponible en el sitio de denuncias del Boleto Especial Educativo (BES), detallando el inconveniente y los datos personales correspondientes. Este canal está destinado principalmente a quienes tienen el trámite aprobado pero no reciben la carga o presentan problemas con la activación del beneficio.

Además, es importante verificar que los datos académicos y personales estén actualizados para evitar demoras en la validación.

Boleto Estudantil 2026: cómo hacer el reclamo en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los reclamos vinculados al boleto estudiantil pueden gestionarse comunicándose telefónicamente al 147, la línea oficial de atención ciudadana.

Las autoridades recomiendan validar la tarjeta SUBE en una Terminal Automática para activar el beneficio. Foto: Secretaría de Transporte

Otra opción disponible es enviar un correo electrónico a la casilla habilitada por el Gobierno porteño para consultas y reclamos relacionados con el beneficio estudiantil (boletoestudiantil@bue.edu.ar.) Allí se recomienda explicar detalladamente el problema y adjuntar la información solicitada para agilizar la respuesta.

¿Qué pasa si se pierde o roban la Tarjeta SUBE?

En situaciones de robo, pérdida o extravío de la tarjeta, el primer paso obligatorio es realizar la baja de la SUBE para evitar un uso indebido del saldo y del beneficio estudiantil.

Luego de bloquear la tarjeta, el estudiante deberá gestionar una reposición y volver a asociar el beneficio a la nueva SUBE. Las autoridades recuerdan que este proceso puede demorar algunos días hasta que el sistema actualice la información.

En caso de pérdida o robo de la SUBE, primero se debe realizar la baja de la tarjeta antes de solicitar una reposición. Foto: Web SUBE

El boleto estudiantil representa una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación, especialmente en un contexto económico complejo donde el costo del transporte impacta directamente en el bolsillo.

Por eso, ante cualquier inconveniente, las autoridades recomiendan realizar los reclamos por los canales oficiales y verificar periódicamente el estado del beneficio para evitar interrupciones en su uso cotidiano.