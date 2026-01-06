El protagonista de “El Zorro” se enamoró de Argentina y fue voluntario en la Guerra de Malvinas

Guy Williams, el actor que dio vida a Don Diego de la Vega, pasó sus últimos años en el país. El gesto conmovedor que tuvo en el peor momento.

Guy Williams Foto: Archivo

Guy Williams logró la fama a nivel mundial por su interpretación de Don Diego de la Vega en la serie de “El Zorro” en lo 50s. Pasados los años, en la década de 1980, se enamoró de Argentina y decidió radicarse aquí. Parte del motivo fue el cariño que sintió durante sus giras teatrales en los años 70, pasando sus últimos años de vida hasta su muerte en 1989. Pero pocos saben su insospechado vínculo con las Islas Malvinas.

Su nombre verdadero era Armando Joseph Catalano, de ascendencia italiana. Nacido en Nueva York en 1924, alcanzó la fama internacional por interpretar al legendario héroe enmascarado.

Guy Williams en La Biela Foto: Facebook / Zorro Guy Williams fans club

Radicado en el país que lo había acogido con cariño durante sus giras teatrales en los años 70, pasó sus últimos años de vida hasta su muerte en 1989, dejando un legado imborrable como el gesto que tuvo en plena contienda contra los ingleses.

“El Zorro” voluntario de Malvinas

Williams se ofreció para ir a la guerra desatada el 2 de abril de 1982 con intención de defender a Argentina contra el ataque de Reino Unido. En ese momento, el actor estadounidense tenía 58 años y contaba con habilidad para disparar. Sin embargo, por su edad no pudo estar en combate.

Como eso no fue posible, decidió ofrecerse para manejar una ambulancia enviando una petición a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Pero nunca fue contactado y su colaboración no pudo llevarse a cabo.

La entrevista donde Williams anunciaba que se mudaba a la Argentina

Araceli Lizaso, una de las parejas argentinas del actor de “El Zorro”, recordó el dolor que vivió Williams al ver que la guerra había comenzado en Malvinas.

“Le dolía mucho ver la ingenuidad del argentino que creía que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Repetía que Estados Unidos había sido aliado de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y que no había ninguna manera de que ahora ayudase a la Argentina”, aseguró.

La guerra duró 74 días y finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina, con un saldo de 649 soldados argentinos muertos y 1.068 heridos, y 255 militares británicos muertos y 777 heridos.

Una placa recuerda su noble gesto

Para recordarlo, se colocó una placa de cerámica en un monumento de San Andrés de Giles, a 103 kilómetros al Noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, en modo de homenaje. La inscripción, que tiene una “Z” dibujada en una de sus esquinas, fue colocada el 1 de abril de 2020.

La placa que recuerda el gesto de Williams

“Al ciudadano estadounidense, Guy Williams, ‘El Zorro’, por ofrecerse a luchar por nuestra noble causa”, le agradecen en este homenaje los veteranos de Malvinas.

Transcurridos los años, el actor murió el 30 de abril de 1989 en Buenos Aires, a los 65 años, producto de un aneurisma cerebral. Fue encontrado solo y, según dicen, no pasaba un buen momento por la falta de trabajo.

Gracias a Fernando Lúpiz en la Asociación Argentina de Actores, los restos del actor quedaron alojados en el panteón que está en el cementerio de La Chacarita. Dos años más tarde, le enviaron las cenizas a su hijo mayor para esparcirlas sobre las montañas de California y el Océano Pacífico.