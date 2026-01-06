El mítico bodegón subterráneo que fue un cabaret en el Microcentro: por allí pasó la banda fundacional de cumbia argentina

El lugar guarda una particular historia no solo por sus platos ricos, abundantes y baratos.

Poco saben el origen del nombre La Pipeta

La variada propuesta gastronómica que ofrece la Ciudad de Buenos Aires la posiciona entre las mejores del mundo, entre lo que la vuelve única están sus famosos bodegones que se reparten en todos los barrios, con algunos consolidándose como una parada obligada.

Entre los mencionados se encuentra La Pipeta, ubicado en el corazón del microcentro porteño, en la esquina de San Martín y Lavalle. El lugar guarda una particular historia no solo por sus platos ricos, abundantes y baratos. Además, es uno de los pocos restaurantes que funciona en un subsuelo.

Queda en Lavalle y San Martín, pleno Microcentro

Cómo nació La Pipeta, el bodegón subterráneo

El bodegón abrió sus puertas en 1961, siendo un punto de encuentro para los trabajadores de la zona, que hacían un break en sus jornadas laborales. Se encuentra en el subsuelo del emblemático Edificio Argentino, una joya arquitectónica de gran valor patrimonial.

El hecho de que trabaje bajo tierra lo vuelve único, solo lugares como Florería Atlántico y Uptown pueden decir que comparten esta particularidad. Pero antes de ser un rincón gastronómico fue un local nocturno llamado Gong que abrió a principios de 1930. Se rumoreaba que allí estaban las mujeres más bellas y fue visitado por Aristóteles Onassis, Carlos “Charlie” Menditeguy, Juan Manuel Bordeu, pero también Carlos Monzón y Ringo Bonavena, entre tantos.

Las noches allí se extendían hasta que salía el sol. El dueño de entonces, Rolando Álzaga, tuvo una idea: a cada hombre que entraba le daba una tarjeta donde anunciaba en grandes letras: “Estoy de farra. Suplico al que me encuentre, atar esta etiqueta en ojal de mi saco”, había un espacio donde se escribía el nombre y apellido del trasnochado y su dirección.

El único bodegón subterráneo de CABA

Incluso en la década del 50 el sitio fue testigo de un hito histórico en la vida musical: el debut de Los Wawancó, una de las bandas más populares de música tropical de la época. El animador era Luis Aguilé y fue para esa época que aparecía un cantor que se hacía llamar “Palote” Ortega, quien luego cambiaría su apodo por “Palito”.

Con el pasar de los años perdió su brillo, convirtiéndose en un cabaret. Hoy al ingresar se pueden ver los destellos de su pasado nocturno con su escalera espejada y paredes negras. En 1960, el Gong se mudó a Avenida Córdoba al 600 y, en 1961, abre sus puertas el bodegón.

Juan Antonio Guillermo Divito, dibujante y caricaturista, fundador de la mítica revista Rico Tipo, estaba comiendo cuando dibujó una señorita hermosa, alguien que pasó detrás grito: “¡A la pipeta!”. Esa expresión, muy usual en aquellos años, derivó en La Pipeta.

El bodegón de pasado cabaret

Cuánto cuesta comer en La Pipeta

La carta es por demás amplia. Además de ofrecer “platos de la casa”, típicos como milanesas, supremas y filetes de merluza, también dispone de una amplia variedad, como así también de precios que pueden encontrarse en su Instagram @bodegonlapipeta.

¿Cuánto cuesta comer en La Pipeta?

La carta de precios con algunos de los platos que ofrece La Pipeta

Platos principales

Milanesa de ternera con fritas: $16.900

Milanesa de ternera a la napolitana con fritas: $19.500

Suprema de pollo con fritas: $17.900

Suprema a la Maryland: $20.500

Pollo al ajillo con papitas: $19.900

Filet de merluza a la romana con guarnición: $16.900

Costilla de cerdo a la riojana: $19.900

Bife de chorizo (500gr) con guarnición: $21.000

Tortilla de papa: $10.500

Matambrito de cerdo con guarnición: $19.900

Asado de tira especial para 2: $36.000

Bebidas

Gaseosas: $3.900

Agua con y sin gas: $3.900

Cerveza Stella Artois de 970cc: $11.000

Patagonia 650 cc.: $11.500

Botellas de vino: entre $17.400 y $71.000

Postres

Variedad de helados 2 bochas: $6.100

Postre vigilante: $5.300

Flan con dulce de leche y crema: $5.800

Almendrado: $5.900

Cafetería

Café: $2.800

Capuccino: $3.700

Cómo llegar a “La Pipeta”

Llegar a “La Pipeta” es sencillo gracias a su ubicación céntrica. Si bien ir en auto puede ser atractivo, el estacionamiento es limitado, por lo que muchas personas prefieren el transporte público.

Varias líneas de colectivo, como la 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180, cuenta con paradas a metros del restaurante, mientras que las estaciones de subte de las líneas B, C, D y E ofrecen una opción rápida y cómoda.