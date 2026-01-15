La cuidadora del mausoleo de Gardel cuenta la verdad de la polémica nacionalidad uruguaya:

Edith, la cuidadora de Gardel en la eternidad Foto: EFE

La “tregua” entre uruguayos y argentinos por el origen de Carlos Gardel se terminó. Recientemente, los hermanos orientales publicaron un documento que certifica que “El Morocho del Abasto” nació en Tacuarembó, encendiendo otra vez la chispa de la polémica y generando rispideces por tratarse del máximo emblema del tango y porque su primera nacionalidad es, hasta ahora, motivo de escándalo.

Este hallazgo no es algo nuevo, es sabido que debió realizar dicho trámite para obtener los documentos argentinos y que decir que era francés no era una opción. Edith Beraldi, cuidadora oficial del Mausoleo de Carlos Gardel y a cargo de la Fundación Internacional Carlos Garde (Ad honorem) dialogó con Canal 26 sobre esta nuevo debate y revela la verdad con documentos.

El acta consular de 1920 será sometida a peritajes técnicos y archivísticos Foto: Archivo

Carlos Gardel

Gardel murió en un accidente de avión en Medellín Colombia, el 24 de junio de 1935, pero las versiones sobre dónde nació recién comenzaban. Fue con la publicación de El padre de Gardel, en 2012, que se resolvió la duda que muchos tenían.

Los investigadores, Juan Carlos Esteban, Georges Galopa y Monique Ruffié, encontraron que el nombre real de ‘Carlitos’ era Charles Romuald Gardes y había nacido el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. “Después de diez años de recabar documentación y entrevistas en los tres países, un grupo de investigadores dio con la partida de nacimiento de ‘El Zorzal Criollo’ y lo publicó en este libro”, anotaron los autores.

La tumba de Gardel está en Chacarita

De acuerdo con su relato, el icónico intérprete de tango arribó a la Argentina con su madre, Berthe Gardes, cuando tenía dos años y tres meses. La mujer había sido expulsada de Francia por ser madre soltera. Por otro lado, encontraron que su padre, Paul Jean Lassere, fue un francés que tuvo otros hijos naturales y pasó gran parte de su vida en prisión.

¿Por qué fue al consulado uruguayo?

Edith explicó por qué nació la versión de Gardel uruguayo: “Esto no es nuevo, lo sé desde que nací. La idea de hacer ese papel fue de José Razzano, quien conformaba un dúo con Gardel y sí era uruguayo”. “Gardel no tenía documentos (algo común en la época) y no quería tramitarlo en Argentina por temor a que sus antecedentes pudieran impedirlo (delitos menores por las malas compañías)”, agregó.

Documento argentino de Gardel Foto: Archivo

Para esa época su fama crecía sin límites y estaba al borde de cerrar una gira europea donde podría ser considerado desertor francés tras la Primera Guerra Mundial. “Por esto, van a ver a un comisario amigo de Razzano, que era de Tacuarembó, un policía y otra persona salen de testigos y así toma otra identidad. Ese papel duraba 1 año. Gardel, a los 20 días comenzó a tramitar la ciudadanía argentina que a los 3 años se la otorgaron y ese mismo año viaja”, resumió.

Ante esta verdad se preguntó: “¿Si hubiese sido uruguayo, por qué no se quedó con ese papel y sacaba el documento allá? Es todo un disparate lo que dicen”.

Testamento de Gardel donde dice dónde nació Foto: Gentileza Edith Beraldi

Edith adjuntó una hoja del testamento de El Zorzal donde reveló: “Quiso dejar todo en claro al emprender una larga gira, de la que no regresó. Obviamente, algunos dijeron que no lo había escrito él, pero se le realizó una pericia caligráfica que dictaminó su autenticidad”.

Lo cierto es que Gardel solo le cantó a una ciudad su inoxidable Buenos Aires querido y sus restos descansan en la Chacarita por deseo expreso de su madre.