En el barrio de CABA con más historia:

Pizzería Pirilo Foto: cucinare

La calle Defensa nace en su intersección con la calle Hipólito Yrigoyen en San Telmo y es una de las más antiguas de Buenos Aires, cuando en 1738 fue bautizada Mayor. Cambió a su actual denominación en 1849, en homenaje a la defensa en las invasiones inglesas de 1807.

Son casi 2 kilómetros de pura historia donde los fines de semana se destaca con su imponente feria. Casi pasando inadvertido y entre carpas blancas se encuentra un pequeño local que de lejos no dicen, pero por dentro mucho. Se trata de Pirilo, la emblemática pizzería de 93 años.

Un viaje a la historia de San Telmo. Foto: Instagram @morfifoodie

La historia de Pirlo

Fue fundada en 1932 por un primo del padre de Silvia Vizzari, actual encargada. Como todos lo llamaban “Luigin”, el negocio llevaba ese nombre en su honor. A los dos años de inaugurado el local, el hombre falleció y fue ahí donde se hace cargo Juan Vizzari, apodado “Pirilo”, que se encontraba viviendo con sus padres y sus dos hermanos en el barrio de La Boca.

Desde 1934 el local pasó a estar en manos de “Pirilo” y todo el barrio comenzó a referenciar al local con su nuevo dueño. Desde esa época la estética no se modificó.

Para darle más mítica al lugar, Pirilo solo tiene cuatro gustos de pizza al molde: mozzarella, fugazza, anchoa y fugazza con queso. A eso sumarle la fainá. Se elaboran en bandejas de unos 55 centímetros de diámetro y la delicia de garbanzo sorprende por su tamaño.

Se pide en la barra, se come y luego, se paga. La única regla en Pirilo es comer de parado, casi en código secreto los clientes se ubican en la mejor posición que consideren y disfruten de unos minutos a puro sabor.

Pizzería mítica de San Telmo. Foto: Instagram @acuminale

Qué comer y a qué precio en Pirilo

Se puede degustar una porción de mozzarella, fugazza con queso, fugazza, anchoas y la fainá entre otras.

A fines del 2025, las pizzas varían entre $12.000 y $24.000 según el sabor y tamaño.

¿Dónde queda la pizzería de 93 años?

Se encuentra en Defensa 821, a tan solo unos pasos de Avenida Independencia, en pleno corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Defensa, la calle más antigua de Buenos Aires que cambió de nombre cinco veces

La primera fundación de Buenos Aires siempre fue motivo de disputa, fechada en 1536, para muchos no tuvo este carácter y oficialmente se toma la hecha por Juan de Garay. Se toma lo que hoy es Plaza de Mayo como el primer lugar donde se asentaron los españoles, entonces la calle más antigua es una calle del barrio San Nicolás.

¿Entonces? Sucede que no se puede decir que existe una única con más años, porque con esta segunda fundación en 1580 se trazaron las primeras calles principales, todas al mismo tiempo. Pero lo que sí es cierto es que Defensa es de las primeras y por su espíritu colonial, se la toma como “la más vieja”.

Calle Defensa Foto: Instagram @buenosaires.ar

Los distintos nombres que tuvo la calle Defensa

Un detalle es que el nombre con el cual lo conocemos no siempre fue así, de hecho tuvo varios bautismos:

Mayor

El más antiguo que se recuerda, según uno de los carteles que hasta el día de hoy se conservan, estuvo vigente entre los años 1738 y 1769.

“Calle Mayor” era el nombre genérico en español para la arteria principal de una ciudad o pueblo durante la Edad Media y Moderna.

De San Martín

Desde 1769, y hasta 1808, su nombre fue “De San Martín”. Si bien no hay especificación, es muy probable que haya sido en homenaje a San Martín de Tours, patrono de la Ciudad de Buenos Aires, elegido en 1580 por Juan de Garay. Su festividad se celebra cada 11 de noviembre, y se conmemora al soldado romano conocido por su caridad, especialmente por compartir su capa con un mendigo.

Liniers

Nuevamente, su nombre mutó a Liniers. En 1809 Santiago de Liniers fue nombrado por los porteños virrey del Río de la Plata tras su heroica participación en las Invasiones Inglesas. Vale mencionar que fue una de las primeras peatonales, aunque se adaptó para las carretas y en sus últimos años recibió a los autos.

Los distintos nombres que tuvo Defensa Foto: Wikipedia

Reconquista

Dejó de llamarse Liniers en 1822, cuando cambió a Reconquista, en otra alusión al accionar de la gente de Buenos Aires cuando tuvo lugar la invasión inglesa en 1806.

Defensa

Reconquista se mantuvo hasta 1849, cuando se decidió colocar Defensa en homenaje a la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807.