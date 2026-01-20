El enigma de Villa Crespo Foto: Instagram @toribioachaval

Fue una de las postales más famosas de Villa Crespo, llamado el castillito de Villa Crespo, era visible durante décadas detrás del puente de la avenida Córdoba. Hoy se encuentra en la fase final de demolición. Ubicado en la calle Darwin hoy solo queda un andamio y una malla protectora para evitar la dispersión del polvo de los escombros.

Por semanas los obreros derribaron los ladrillos que sostenían las icónicas tres torres que copiaban el diseño de un castillo medieval. Las plantas superiores ya no están y, a mediados de este enero, solo permanecía en pie el primer piso y la planta baja.

Tras los vallados metálicos, apenas se distinguen montículos de cascotes, restos de mampostería y tirantes apoyados contra lo que fue la medianera.

El misterio del castillo de Villa Crespo Foto: Instagram @toribioachaval

¿Por qué tiraron abajo el casitllo?

La decisión fue del Gobierno porteño en el marco de las acciones tendientes a garantizar soluciones habitacionales definitivas a las familias residentes de un sector de la traza que iba a tener la Autopista 3, una obra planificada por la dictadura militar que avanzó con expropiaciones de viviendas pero que quedó trunca.

El proyecto contemplaba una autopista central que atravesara la Ciudad de norte a sur y comenzó a diseñarse en la década del 60 a manos del expresidente militar Juan Carlos Onganía. Sin embargo, fue el intendente de facto Osvaldo Cacciatore quien, en 1977, ordenó los desalojos de las casas situadas a lo largo de lo que iba a ser el recorrido de la autovía.

Dividieron en sectores la extensión y comenzaron por las del norte, llegando a la mayoría de las viviendas de las Comunas 12 y 15, sobre todo en los barrios de Saavedra, Villa Urquiza y Ortúzar. Sin embargo, el proyecto quedó frenado poco antes de la vuelta de la democracia.

Una joya que ya no está Foto: Instagram @toribioachaval

Desde el 2000 en adelante, la Legislatura porteña sancionó tres leyes tendientes a dar respuesta a los residentes de lo que pasó a denominarse la Ex Au3. En paralelo, muchas viviendas quedaron sin mantenimiento, otras fueron demolidas o abandonadas y muchas fueron ocupadas, lo que generó también un problema vecinal y de deterioro urbano.

La última ley aprobada por la Legislatura en 2024 impulsa la generación de políticas que brinden soluciones habitacionales definitivas a las familias residentes en el sector 4, un tramo de extensa traza que impactó sobre todo en los barrios de la Comuna 15.

La historia del ícono de Villa Crespo

El fortín habría sido construido en la década de 1970, tiene una superficie cubierta de 1341 m2 y cuatro plantas. Sin firma de arquitecto a la vista, tenía tres torres de diferentes tamaños y alturas. Un estilo ecléctico, con reminiscencias de obras del Medioevo.

Según vecinos de la zona, allí funcionó una envasadora de fragancias que fabricaba perfumes como el Reynolds y el Gloria Vanderbilt, de la famosa marca de jeans. Su dueño habría sido un empresario español que amaba este estilo arquitectónico, por lo que mandó a ornamentar las chimeneas de la fábrica como si fueran torreones.

Qué construirán en CABA Foto: Instagram @toribioachaval

Se cuenta que también fue una discoteca y que, en algún momento, fue usado como prostíbulo. Además, se dice que fue sede de un partido político y del Ejército de Salvación. Las versiones son diversas. Lo que sabemos con certeza es que apareció cuando demolieron el puente de Juan B. Justo para elevar las vías del Ferrocarril San Martín.

El destino de las nuevas viviendas será la localización de los beneficiarios de la Ley 6769 que optaron por permanecer en el área de la traza.