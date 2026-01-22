La casa vista desde el Tren Sarmiento Foto: Instagram @pablofe70

La línea Sarmiento es una de las 7 líneas suburbanas de los Ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, se estima que transporta todos los días a 300.000 personas del Conurbano a la Ciudad. En total son 40 estaciones, cada una con su particularidad.

Quienes observan cada detalle del viaje, de seguro no se les escapó la casona que asoma a medida que el tren se va acercando a la estación de Flores. 150 años de historia resumida en paredes desgastadas que luchan contra la modernidad y que es de las pocas que aún quedan en pie de lo que supo ser el pueblo a la vera del Camino Real del Oeste.

La casa "detenida en el tiempo". Foto: Instagram @pablofe70

Flores, un barrio con historia

¿Cómo una casa imponente de este estilo terminó en medio de las vías del Sarmiento? Hay que poner en contexto y entender que Flores, muchas décadas atrás, estaba lejos de ser el barrio de ropa al por mayor y un mix cultural. En sus orígenes era un pueblo y una parada obligada de carretas entre el viaje de Buenos Aires a Luján.

Predominaban las quintas (casas de campo) de los vecinos con mejor posición económica de la época. La de Fray Cayetano al 207 es una de las pocas que quedan en pie y que se transformaron en refugio de muchos porteños durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871.

Flores era un lugar de quinta de verano. Foto Instagram @imagenesenlahistoria

Casa Alejandro Rosa

La antigua casa que embellece a la estación de Flores perteneció a Alejandro Rosa un numismático, historiador y coleccionista que la habitó entre 1891 y 1913. Fue amigo personal de Bartolomé Mitre, fue uno de los fundadores (en 1893) y presidente de lo que hoy Academia Nacional de la Historia. Además, se encargó de ser uno de los primeros autores de trabajos sobre monedas, medallas y condecoraciones en el país. Siendo el primer director del Museo Mitre, bajo su conducción se editaron más de 40 publicaciones historiográficas.

La casa tiene más de 150 años. Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

La casa de Rosa en San José de Flores era su residencia de verano, o segunda residencia. La construcción data de 1880 y actualmente mira hacia el ferrocarril. En la época estaba rodeada de jardines, siendo una típica casa de recreo de ese entonces. El estilo de la casa es italianizante: galería de entrada, terraza, columnas de orden clásico, pilastras, simetría y ritmo dados por luces y sombras. Tenía un mirador, hoy perdido. Si bien cuenta con protección patrimonial del GCBA, está visiblemente deteriorada.

El barrio de Flores

Se encuentra en la Comuna 7 y limita con los barrios de Villa Santa Rita y Villa Mitre al norte, Caballito y Parque Chacabuco al este, Nueva Pompeya y Villa Soldati al sur, y Parque Avellaneda y Floresta al oeste. Hasta 1887 constituyó un territorio dependiente de la Provincia de Buenos Aires. Luego fue incorporado a la ciudad de Buenos Aires, declarada pocos años antes Capital Federal del país.

En 1790, luego de varios propietarios, don Juan Diego Flores era el dueño de la mayor parte del primitivo predio. Fue su heredero, don Ramón Francisco Flores, quien junto con su apoderado y amigo Antonio Millán, cristalizó el nacimiento del pueblo cuyo nombre ya se había generalizado designándoselo como “las tierras de Flores”.

Plaza de Flores Foto: Wikipedia

El nombre del pueblo ya había quedado oficializado en 1806, al crearse el curato de San José de Flores, cuyo pueblo nacía a ambos lados del Camino Real (actualmente avenida Rivadavia), recorrido obligatorio para quienes viajaban hacia el oeste. Cuatro años más tarde surgirá el partido de San José de Flores.

Tuvo desde sus comienzos su propio cementerio y en 1859 se firmó allí el Pacto de Unión Nacional, llamado por ello de San José de Flores, disponiendo la reincorporación del Estado de Buenos Aires a la Confederación Argentina con la aceptación de la constitución por parte de la Provincia.

Flores era por ese entonces un poblado de quintas (casas de campo) de los vecinos ricos de Buenos Aires. Sobreviven partes de las edificaciones de esas quintas, que albergaron a notables; y fue refugio de muchos porteños durante la grave epidemia de fiebre amarilla de 1871. Para 1887 fue anexados junto a Belgrano a los límites de la Capital Federal. Desde ese momento el pueblo pasó a ser uno de los más importantes barrios