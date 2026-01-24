La única avenida Rosas Foto: Wikipedia

La historia argentina, como la universal, está escrita casi en su totalidad por quienes salieron victoriosos. En esa construcción del pasado no hay dudas de que hay héroes y villanos, pero con el correr del tiempo ese “relato oficial” se ha ido cuestionando y reversionando para tener la más fidedigna posible.

Entre esos personajes malévolos nos encontramos con el más famoso: Juan Manuel de Rosas. Hombre resistido por la historiografía oficial, que tuvo a Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento como grandes artífices, pero cuyo protagonismo es innegable. Tan es así que el mismísimo José de San Martín lo reconoció. Entonces, ¿por qué los homenajes son nulos en CABA, pero sí hay en la Provincia?

La Matanza homenajea a Rosas Foto: Wikipedia

Don Juan Manuel, “El Restaurador”

Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio nació el 30 de marzo de 1793 en Buenos Aires, hijo de León Ortiz de Rozas y Agustina López de Osornio. Su familia era una de las más importantes de la Provincia, puesto que poseían varios miles de hectáreas, lo que convirtió en un prestigioso estanciero de la región.

Su figura política comenzó a crecer a medida que la guerra civil entre unitarios y federales escalaba, transformándose en un dirigente militar representando a los propietarios rurales y alineándose a la corriente federal que sería clave en sus mandatos. El fusilamiento de Dorrego significó un hecho clave en sus aspiraciones, la decisión de Juan Lavalle de asesinar al exgobernador terminaría por acabar con su carrera política y acrecentar la de Rosas que vio una oportunidad repudiando el hecho y ganando adeptos que veían con buenos ojos que ocupe el lugar de gobernador.

Retrato de Juan Manuel de Rosas, historia argentina

Finalmente, el 8 de diciembre de 1829, la legislatura de Buenos Aires lo proclamó Gobernador dándole el título de Restaurador de las Leyes e Instituciones de la Provincia de Buenos Aires, esto significaba que tendría todas las facultades ordinarias y extraordinarias. Su primer mandato duró hasta el 17 de diciembre de 1832. Durante los años en los que no fue gobernador la escalada de violencia entre unitarios y federales estaba en su punto máximo con el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco, esto obligó a que el gobernador Vicente Maza renuncie y se le ofrezca a Rosas un nuevo mandato que rechazó en un principio por no tener las facultades que si se le habían dado en el primero. Finalmente, este pedido fue aceptado y se le otorgó la suma del poder público, que no era más que la representación y ejercicio de los tres poderes del Estado. El 7 de marzo de 1835 comenzó su segundo período como gobernador.

Rosas fue derrocado en la Batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, se fue exiliado a Inglaterra. Pero el fantasma de su nombre siguió merodeando Buenos Aires, siempre siendo sinónimo entre la barbarie y un reconocimiento que nunca le llegó.

Batalla de Casero el 3 de febrero de 1852

Esto hizo que, a diferencia de otros próceres, su nombre no se tradujera en un feriado nacional. Recién en 1989 sus restos fueron repatriados desde Inglaterra, donde había muerto en 1877, y en 1999 el Congreso Nacional lo declaró “héroe nacional”.

Era tanto el desprecio por su nombre que en febrero de 1899, 47 años después de la Batalla de Caseros, Adolfo Jorge Bullrich, intendente municipal, tomó la decisión de dinamitar lo que quedaba del histórico caserón de Palermo, su última casa en el Río de la Plata.

Dónde queda la avenida Rosas

La Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas es la principal arteria vial del partido de La Matanza. Forma parte de la Ruta Nacional 3 entre los kilómetros 14 y 47, conformando casi la totalidad de su trazado en el aglomerado Gran Buenos Aires y siendo una importante avenida de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas Foto: Wikipedia

Tiene una extensión de hasta 33 kilómetros corriendo en dirección noreste-sudoeste, naciendo en la intersección con las avenidas General Paz y Juan Bautista Alberdi como una avenida urbana de doble sentido y 3 carriles por mano. Continúa de esta forma hasta su intersección con la avenida Presidente Juan Domingo Perón ya en el centro de San Justo, donde comienza el Metrobús La Matanza. Durante este trayecto cruza la localidad de Lomas del Mirador y a nivel el ramal ferroviario Haedo-Temperley de la Línea General Roca.

Anteriormente conocida como Camino Real y luego Ruta Nacional 3 (Provincia Unidas), la vía fue rebautizada tras el impulso de ciudadanos ilustres locales para honrar a la figura histórica que marcó la zona.

Este lugar, casi escondido, guarda secretos del Restaurador y fue testigo de hechos de gran importancia Foto: Archivo

En la localidad de Virrey del Pino, cerca del km 39 de la Ruta Nacional 3, se encuentra una estancia que en su momento le había pertenecido a Rosas, habiéndosela comprado en 1822 a José María del Pino, segundo hijo del virrey Joaquín del Pino y Rozas. En la actualidad dicho lugar es un museo histórico municipal denominado “Juan Manuel de Rosas” en su honor. Desde 1942 es Monumento Histórico Nacional.