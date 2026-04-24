Retiro, el barrio donde San Martín entrenaba a los Granaderos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Entre rascacielos, estaciones centenarias y plazas históricas, Retiro guarda un origen clave para la historia argentina. Este tradicional barrio porteño no solo es uno de los principales nodos de transporte del país, sino también un escenario donde se gestaron decisiones fundamentales para la independencia. Caminar por Retiro es recorrer capas de historia viva que conectan el Buenos Aires colonial con la ciudad global del siglo XXI.

¿Por qué se llama Retiro el barrio Retiro?

El origen del nombre Retiro se remonta al siglo XVIII, cuando la zona estaba lejos de ser el centro urbano que hoy conocemos. En ese entonces, el área funcionaba como un espacio de descanso y “retiro” para las autoridades coloniales. Allí se levantó la Quinta del gobernador Agustín de Robles, una construcción que cumplía el rol de residencia alejada del casco urbano, lo que dio lugar al nombre que terminó identificando a todo el barrio.

El barrio histórico de CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con el paso del tiempo, este retiro campestre se transformó en un área estratégica tanto militar como comercial, especialmente por su cercanía al Río de la Plata, lo que lo convertiría en un punto clave para el desarrollo de la ciudad.

El vínculo decisivo entre Retiro y José de San Martín

Uno de los capítulos más trascendentales de la historia argentina también ocurrió en Retiro. En 1812, José de San Martín instaló allí los Cuarteles del Retiro, donde comenzó a instruir al Regimiento de Granaderos a Caballo, una de las fuerzas militares más decisivas del proceso independentista.

José de San Martín Foto: Archivo

En estos terrenos, ocupados en parte por la Plaza San Martín, el General entrenó a los soldados bajo estrictas normas de disciplina y estrategia militar, sentando las bases del ejército que luego cruzaría los Andes y cambiaría para siempre el destino de Sudamérica. Retiro no fue solo un barrio: fue una escuela de libertad.

Plaza San Martín: el corazón histórico del barrio

Hoy, la Plaza San Martín funciona como uno de los pulmones verdes más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y como un verdadero museo al aire libre. Monumentos, esculturas y placas recuerdan el pasado militar y patriótico del lugar, rodeado por edificios emblemáticos como el Palacio San Martín, antigua residencia de la familia Anchorena y actual sede ceremonial de la Cancillería Argentina.

Desde allí, Retiro muestra su doble identidad: solemnidad histórica y dinamismo urbano.

Retiro hoy: historia, arquitectura y movimiento constante

En la actualidad, Retiro es sinónimo de movimiento continuo. La Estación Retiro, inaugurada a comienzos del siglo XX, conecta a millones de personas con el norte del Gran Buenos Aires y el interior del país. Muy cerca, se alzan íconos como la Torre Monumental, regalo de la comunidad británica, y el entramado arquitectónico de estilo francés que sobrevive en calles y avenidas.

Retiro, más que un barrio de terminales y edificios Foto: Foto generada con IA Canal 26

A pocas cuadras conviven torres corporativas, hoteles históricos, embajadas y espacios culturales que reflejan la evolución del barrio sin perder su raíz histórica.

Un barrio que resume la historia argentina

Retiro es mucho más que un punto de llegada o partida. Es un escenario donde se cruzan la historia nacional, la memoria colectiva y la vida cotidiana. Desde el retiro colonial hasta los cuarteles de San Martín, desde las vías del tren hasta los rascacielos modernos, el barrio sigue siendo testigo privilegiado del pulso de Buenos Aires.

Visitar Retiro es entender que la ciudad no solo se construye con edificios, sino con decisiones, luchas y sueños que marcaron el rumbo de un país entero.