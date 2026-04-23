La construcción de su estación ferroviaria en 1894 marcó el origen de la localidad Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el corazón rural de la provincia de Buenos Aires, a apenas siete kilómetros de San Antonio de Areco, existe un pueblo tan pequeño como intenso en memoria. Se llama Vagues, tiene menos de 90 habitantes y apenas unas pocas cuadras que se recorren en silencio. Pero detrás de su quietud actual se esconde una historia marcada por un hito clave: la construcción de su estación de tren en 1894, el acontecimiento que dio origen al pueblo y marcó su destino.

Antes de que existiera Vagues como localidad, el territorio era paisaje abierto: campos, estancias dispersas y caminos de tierra. Todo cambió hacia fines del siglo XIX, cuando el avance del ferrocarril comenzó a tejer una red que uniría los principales puntos productivos del país. En ese contexto de expansión económica y modernización, el Ferrocarril Central Argentino decidió levantar una estación estratégica en la zona, como parte de un ramal clave que conectaba Buenos Aires con Rosario.

El nacimiento de Vagues: un pueblo alrededor del andén

La estación Vagues fue inaugurada en 1894, incluso antes de que el pueblo existiera formalmente. Como ocurrió en tantos otros rincones del país, primero llegó el tren y luego la comunidad. Alrededor del edificio ferroviario empezaron a levantarse las primeras viviendas, un almacén de ramos generales, la escuela y los espacios de encuentro social.

Vagues queda a solo 100 kilómetros de CABA. Foto: Instagram @sanantoniodearecocom

El nombre del pueblo rinde homenaje a José Vagués, un capitán de Blandengues del siglo XVIII, de origen francés, vinculado a los primeros asentamientos rurales de la región. Con el tiempo, ese apellido quedó asociado para siempre al lugar y a su estación, que se convirtió rápidamente en el centro de la vida cotidiana.

Durante décadas, el tren fue el pulso del pueblo. Marcaba horarios, traía noticias, transportaba pasajeros y cargaba la producción agropecuaria local. Para los habitantes de Vagues, la estación no era solo infraestructura: era trabajo, comunicación y futuro.

Una estación pensada para durar

La construcción del edificio ferroviario respondió a los estándares de la época. Diseñada con impronta europea, la estación presentaba una estructura sólida, amplios espacios y detalles funcionales que reflejaban la importancia del ramal. No era una parada menor: funcionaba como punto de empalme entre distintas líneas, lo que explicaba su tamaño y su actividad constante.

Vagues es un pueblo bonaerense que nació alrededor del tren y aún vive de su memoria Foto: Instagram Turismo Areco

Con el paso de los años, la estación fue testigo del crecimiento del pueblo y también de su declive. Cuando el servicio ferroviario comenzó a reducirse hacia fines del siglo XX, Vagues sufrió un golpe profundo. Muchas familias emigraron y la población disminuyó de manera sostenida.

El legado que resiste

Lejos de quedar abandonada, la antigua estación de 1894 logró sobrevivir al paso del tiempo. Restaurada y puesta en valor, hoy funciona como un espacio dedicado a preservar la memoria ferroviaria del pueblo. Allí conviven objetos de época, relatos de antiguos trabajadores y la historia viva de un país que alguna vez creció al ritmo del tren.

Vagues: un paraje detenido en el tiempo. Foto: NA.

Vagues nunca se convirtió en ciudad ni buscó serlo. Su esencia está en otro lado: en conservar lo que fue. Sus pocas cuadras, sus calles tranquilas y su estación histórica conforman una postal que se resiste al vértigo moderno.

Un destino pequeño con una gran historia

En tiempos donde las escapadas rurales ganan protagonismo, Vagues aparece como un destino distinto. No ofrece espectáculos multitudinarios ni atracciones masivas, sino algo más difícil de encontrar: autenticidad. Caminar por el pueblo es leer una página detenida de la historia argentina.

Vagues demuestra que los pueblos pequeños también cuentan grandes historias. A veces, todo comienza con un tren, una estación construida en 1894 y una comunidad que decidió quedarse para recordarlo.