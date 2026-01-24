Un Pensador perdido en Baires Foto: buenos aires cultura

Hablar del “El Pensador” es hacer mención a una de las esculturas más famosas del mundo, obra del artista francés Auguste Rodin, fue creada entre 1881 y 1882 para una obra más grande llamada “La Puerta del Infierno”. Lo que pocos saben es que hay un ejemplar original en Buenos Aires que puede apreciarse todos los días.

Un hombre desnudo, sentado sobre una roca, con los pies recogidos y la cabeza apoyada en el dorso de la mano. Inicialmente, se pensó la pieza como una de alegoría inspirada en la Divina comedia, de Dante Alighieri. La original solo medía 0,70 centímetros y fue en 1903, cuando se reprodujo a una escala mayor: casi 1,90 cm y adquirió la fama que hoy todavía conserva.

El Pensador de Buenos Aires Foto: buenos aires cultura

Críticas al Pensador

No son de extrañar para el mundo del arte las críticas. Sus contemporáneos mostraron su rechazo a la obra por su acentuada musculatura, alejada de los parámetros estéticos para una alegoría o representación de la mente. El propio escultor expresó: “Mi idea fue representar al hombre como símbolo de la humanidad. Al hombre rudo y laborioso que se detiene en plena tarea a pensar y a ejercer una facultad que lo distingue de los brutos”.

Primero se exhibió delante del Panteón de París, en 1906 y en 1922, se trasladó al Museo Rodin de aquella misma ciudad francesa. Entonces, ¿cómo hay una igual en Buenos Aires?

Rodin, escultor francés Foto: buenos aires cultura

El pensador en Buenos Aires

El primer director del Museo Nacional de Bellas Artes fue el pintor e historiador del arte Eduardo Schiaffino, él mismo mandó a realizar una copia de la obra francesa que vino directamente de París en 1907.

En un primer momento iba a ser emplazada en las escalinatas del Congreso de la Nación, pero la demora en la construcción del edificio hizo que la pieza —fundida en bronce a partir del molde original y que también lleva la firma de Rodin— quedara instalada definitivamente en la Plaza Moreno aledaña, a espaldas de la fachada principal del organismo gubernamental. Fue exhibida por primera vez allí, durante el Centenario de la Revolución de Mayo.

¿Cómo llegó esta escultura al país? Foto: buenos aires cultura

Esta obra es un bien declarado como Monumento Histórico Nacional en el marco de la ley N°12.665 y pertenece al Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de la ley N°1.227.

Además de El Pensador, en estas plazas también se encuentran el monolito del Kilómetro Cero, que marca el inicio de todas las rutas nacionales que atraviesan el país y los bustos de Mariano Moreno y José Manuel Estrada. Se puede agregar al paseo por la zona al Teatro Liceo, el más antiguo de la ciudad.