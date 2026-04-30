Disfrutar de las raíces argentinas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada 1° de mayo, cuando el otoño empieza a sentirse en serio y el feriado invita a bajar un cambio, hay un ritual que se repite en distintos puntos del país: la olla de locro vuelve al fuego. No se trata solo de una comida típica ni de una moda estacional. El locro es uno de los platos más cargados de sentido de la historia argentina, una preparación que condensa memoria colectiva, trabajo compartido y tradición popular.

Su origen se remonta a las comunidades originarias del Noroeste argentino, donde el maíz blanco, el zapallo y las legumbres formaban parte de guisos comunitarios preparados para grandes celebraciones. Con la llegada de los españoles y el mestizaje cultural, se sumaron carnes, embutidos y nuevas técnicas de cocción. Así nació el locro criollo, espeso, potente y pensado para alimentar a muchos.

Con el paso del tiempo, el locro quedó profundamente asociado a las fechas patrias y populares, y el Día del Trabajador terminó de sellar ese vínculo entre comida e identidad social. Comer locro el 1° de mayo es una forma de homenajear el esfuerzo colectivo, la mesa compartida y el tiempo que se cocina sin apuro.

El bodegón: custodio de la cocina criolla

Si el locro es historia viva, el bodegón porteño es su guardián natural. Estos espacios nacieron a comienzos del siglo XX, de la mano de inmigrantes y barrios obreros, y se convirtieron en refugio de recetas transmitidas más por la práctica que por los libros.

En la lógica del bodegón, el locro no admite atajos: lleva horas de cocción lenta, fuego constante y paciencia. Por eso, cada 1° de mayo, miles de personas deciden no hacerlo en casa y salir a buscarlo donde saben que “sale como antes”.

Dónde comer locro el 1° de mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dónde comer locro este 1° de mayo en Buenos Aires

En 2026, los precios del locro reflejan tanto el contexto económico como el valor del trabajo detrás de cada olla. En la Ciudad de Buenos Aires, las porciones oscilan entre $15.000 y $35.000, según el lugar y el formato.

San Telmo

Carlos Calvo 455

En el corazón del Mercado de San Telmo, El Hornero se destaca por servir locro durante todo el año. La porción, de unos 500 gramos, ronda los $20.000, y se convirtió en un clásico para vecinos y turistas.

Centro porteño

En San Nicolás, dos históricos mantienen viva la tradición:

Almacén y Bar Lavalle en Lavalle 1699 , ofrece un menú del Día del Trabajador con locro, empanada frita y copa de vino por alrededor de $24.000 .

Pepito en Montevideo 383, uno de los bodegones más emblemáticos del microcentro, propone un menú completo con empanadas, locro, bebida y pastelito por unos $35.000, mientras que la porción sola se consigue cerca de los $20.000.

Monserrat

Rincón 196

En esta zona, El Español, fundado en 1956, prepara cientos de porciones para cada fecha patria. Su locro espeso y clásico es uno de los más accesibles: $15.000 la porción.

Almagro

Guardia Vieja 4446

La Capitana, bodegón con fuerte identidad barrial, ofrece locro al mediodía del 1° de mayo, con una porción que ronda los $26.000, en una jornada cargada de simbolismo.

Por qué el locro sigue siendo el plato que une historia, bodegón y tradición Foto: Foto generada con IA Canal 26

Palermo

Gascón 1417

En El Imperfecto, especializado en cocina regional a leña, el locro se prepara por encargo para retirar. La porción de medio kilo cuesta unos $20.000, ideal para llevar la tradición a casa.

Parque Avellaneda

Av. Olivera 901

Reabierto recientemente, Olivera cocina el locro en vivo en la vereda y lo sirve en una cazuela de pan comestible. El precio ronda los $25.000.

Villa Devoto

Griveo 3501

En La Despensa de Aurora, el locro se cocina durante toda la madrugada. Se puede comer en el salón o retirar, y la porción cuesta alrededor de $22.000.

Más que un plato: un ritual que se repite

El locro no se come apurado ni en soledad. Obliga a sentarse, esperar y compartir. En una época dominada por lo instantáneo, este plato propone lo contrario: tiempo, encuentro y comunidad.

Cada 1° de mayo, las ollas de los bodegones no solo alimentan, también recuerdan. Porque en Buenos Aires, como en todo el país, la historia, muchas veces, se sirve bien caliente y se come con cuchara.