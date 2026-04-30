¿Cuál fue el primer mapa donde apareció "Argentina"? Foto: Foto generada con IA Canal 26

La historia de la Argentina no comienza con un acta ni con una frontera claramente trazada. Antes de las ciudades, de los virreinatos y hasta del propio nombre del país, hubo mapas. Dibujos imperfectos, cargados de conjeturas, donde Europa intentaba comprender un territorio que le resultaba tan fascinante como desconocido. Entre esos documentos hay uno que despierta una pregunta clave: ¿el primer mapa que registró a la Argentina tiene relación directa con Cristóbal Colón?

La respuesta no es lineal, pero sí profundamente reveladora. Porque aunque Colón nunca pisó estas tierras, su legado fue determinante para que el actual territorio argentino comenzara a existir en la cartografía europea.

¿Quién fue el autor del primer mapa que registró a la Argentina?

El primer mapa que incluye de manera reconocible la región del Río de la Plata suele atribuirse a Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo español que acompañó a Cristóbal Colón en varios de sus viajes. En 1500, De la Cosa realizó el que se considera el primer mapa del mundo que muestra territorios de América, conocido como el Mapamundi de 1500.

El primer mapa donde apareció Argentina fue elaborado por el cartógrafo español Juan de la Cosa Foto: Foto generada con IA Canal 26

En ese documento, hoy conservado en el Museo Naval de Madrid, aparece por primera vez delineada una parte de la costa sudamericana. Si bien la actual Argentina no figura con ese nombre, surgiría en el siglo XVII, el mapa incluye sectores del litoral atlántico del sur del continente, anticipando lo que luego sería identificado como el extremo meridional de Sudamérica.

No se trataba de un mapa preciso según los estándares actuales, sino de un intento pionero de registrar lo desconocido. Aun así, marcó un antes y un después: por primera vez, estas tierras dejaban de ser un rumor para convertirse en imagen.

El impacto de los viajes de Colón en la delimitación de Sudamérica

Cristóbal Colón no llegó al Río de la Plata ni al territorio argentino. Sus viajes se concentraron en el Caribe y la costa norte de Sudamérica. Sin embargo, su impacto fue decisivo. Al demostrar que existía un continente hasta entonces ignorado por Europa, abrió la puerta a una oleada de expediciones.

Tras Colón, navegantes como Américo Vespucio, Vicente Yáñez Pinzón y más tarde Fernando de Magallanes comenzaron a explorar el sur del continente. Gracias a esos viajes, los mapas fueron corrigiéndose, extendiendo sus límites y dando forma a lo que hoy reconocemos como América del Sur.

Un documento clave del siglo XVI revela cómo Cristóbal Colón influyó en la primera representación cartográfica del país Foto: Foto generada con IA Canal 26

Colón, sin saberlo, fue el detonante de una revolución cartográfica. Sus travesías obligaron a repensar el mundo conocido, a redefinir océanos, continentes y distancias. En ese proceso, el territorio argentino empezó a “existir” para Europa mucho antes de ser colonizado de manera efectiva.

Cómo era la Argentina según los primeros exploradores europeos

En los primeros mapas, la Argentina era una tierra de bordes ambiguos y nombres cambiantes. Aparecía como una prolongación incierta del continente, con ríos desmesurados, costas mal trazadas y regiones interiores completamente desconocidas.

El Río de la Plata, identificado inicialmente como un gran estuario cargado de promesas económicas, fue uno de los primeros elementos en destacarse. Los exploradores europeos creían que ese cauce conducía a tierras ricas en metales preciosos, lo que explica nombres tempranos como “Mar Dulce” o “Tierra de la Plata”.

El interior del territorio, en cambio, permanecía vacío en los mapas: un espacio blanco que reflejaba el desconocimiento total sobre los pueblos originarios, las montañas, las llanuras y los climas. No era una ausencia casual, sino una advertencia visual de que aún quedaba mucho por descubrir.

Hoy, esos primeros mapas son documentos históricos de enorme valor. No solo muestran cómo se fue registrando la Argentina, sino también cómo Europa imaginó esta parte del mundo. Y aunque Cristóbal Colón jamás navegó estas aguas, su figura está detrás de cada trazo inicial.