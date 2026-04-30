Juan Moreira, el gaucho más temido y su vínculo con Perón Foto: Foto generada con IA Canal 26

Juan Moreira fue mucho más que un nombre temido en los expedientes policiales del siglo XIX. Fue un hombre real, perseguido, convertido en leyenda y finalmente transformado en uno de los mitos populares más potentes de la historia argentina. Su figura atraviesa generaciones y territorios, pero hay un punto clave donde su historia se vuelve todavía más singular: Lobos, la ciudad bonaerense donde murió y donde, décadas después, su cráneo convivió con la infancia de Juan Domingo Perón.

Un gaucho en una provincia sin justicia

Juan Moreira nació en la campaña bonaerense hacia 1829, en una época en la que los gauchos vivían sometidos a un poder local arbitrario. Jueces de paz, comisarios y caudillos solían actuar sin controles efectivos, y los conflictos personales podían terminar en violencia institucional.

Juan Moreira, gaucho, cultura argentina

La historia de Moreira cambió de rumbo cuando, tras una injusticia vinculada a deudas y maltrato por parte de autoridades locales, quedó fuera de la ley. A partir de allí comenzó una vida marcada por duelos, persecuciones y huidas constantes por el interior de la provincia de Buenos Aires.

Lobos: el escenario final de la leyenda

El 30 de abril de 1874, Juan Moreira fue acorralado en Lobos por la policía. El enfrentamiento final ocurrió cerca de lo que hoy es el casco urbano de la ciudad. Herido y rodeado, resistió hasta el último momento. Su muerte no puso fin a su historia: la amplificó.

Juan Moreira, gaucho, cultura argentina

Lobos quedó desde entonces inseparablemente ligada al mito. Allí murió el gaucho más temido y allí comenzó su transformación definitiva en símbolo popular.

De expediente policial a héroe del pueblo

A fines del siglo XIX, el escritor y periodista Eduardo Gutiérrez convirtió la vida de Moreira en una novela por entregas que tuvo un enorme impacto popular. Luego, el teatro criollo multiplicó su fama: “Juan Moreira” se volvió una obra central del entretenimiento popular, vista por miles de personas en circos y teatros.

En escena, el gaucho dejó de ser criminal para convertirse en héroe trágico, víctima de la injusticia social y política. Esa resignificación fue clave para que su figura sobreviviera al paso del tiempo.

El cráneo de Juan Moreira y el abuelo de Perón

El vínculo más inesperado de esta historia aparece años después de la muerte del gaucho. Siguiendo las prácticas científicas de la época, el cráneo de Juan Moreira fue exhumado y entregado al doctor Tomás Liberato Perón, médico prestigioso, expresidente del Consejo Nacional de Higiene y abuelo de Juan Domingo Perón.

Juan Domingo Perón y Mario Avelino Foto: Archivo

La intención era estudiarlo desde la frenología, una pseudociencia que buscaba explicar la criminalidad a partir de rasgos físicos del cráneo. El resultado fue revelador: no se encontraron anomalías. Para el abuelo de Perón, Moreira no era un degenerado, sino un hombre común empujado por las injusticias de su tiempo.

La infancia de Perón y una reliquia inquietante

Lejos de quedar archivado, el cráneo de Juan Moreira terminó ubicado en una repisa de la casa familiar en Lobos. Allí convivió durante años con la familia Perón y se convirtió en un objeto cotidiano.

Según reconstrucciones históricas, Juan Domingo Perón, cuando era niño, solía tomar el cráneo para asustar a visitantes y empleados domésticos. En una de esas travesuras, la calavera se cayó al piso y perdió algunos dientes, un detalle que mezcla historia, mito y vida cotidiana.

De este modo, el gaucho más temido del siglo XIX fue parte silenciosa de la infancia del hombre que marcaría la política argentina del siglo XX.

Tumba de Juan Moreira en Lobos

Del hogar familiar al patrimonio histórico

Con el paso del tiempo y especialmente tras 1955, el cráneo de Juan Moreira fue trasladado al Museo de Luján, aunque existieron acuerdos para que regresara temporalmente a Lobos, junto con otros objetos históricos. Esa pieza pasó de ser objeto de estudio médico a símbolo patrimonial.

Un mito que sigue interpelando

Juan Moreira sigue vivo en la memoria argentina porque su historia plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la ley deja de ser justa? Su vida, su muerte en Lobos y su extraño cruce con la familia Perón demuestran que los mitos nacionales no nacen solo de grandes discursos, sino también de episodios mínimos, humanos y profundamente reveladores.